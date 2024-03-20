Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

GALATASARAY HABERİ - Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera ile yeni mukavele imzalayacaklarını söylemişti. Uruguaylı eldivenin yeni sözleşmesinde alacağı ücret belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 09:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Süper Lig'de 11 haftadır kazanan Galatasaray şampiyonluk havasına girdi. Bu dönemde ödemeleri aksatmayan yönetim, galibiyetlere özel prim veriyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Sarı-kırmızılı kulüp, milli arada iç transferde somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmelerinin uzatıldığı ortaya çıktı. İki oyuncu için de resmi açıklama an meselesi...

GALATASARAY HABERİ - Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera ile görüşmeler başlarken, başkan Dursun Özbek de kaptan ile bire bir masaya oturdu.

GALATASARAY HABERİ - Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Muslera'dan başka kaleciyi gündemine almayan Galatasaray cephesi, 37 yaşında olmasına rağmen formunun zirvesinde olan Uruguaylı 1 numarayla devam etme kararı aldı.Tarafların anlaşmaya varması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

"1+1 ANLAŞMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Özbek, "Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmelerinin hepsi yenileniyor. Bununla ilgili çalışmamız sonuçlandı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Muslera'yla bizzat görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmekten son derece memnunlar ve Galatasaray da onların başarılı performansını değerlendirmek durumunda. Erden kardeşim de bu açıklamayı yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Bu futbolcularla ilgili sözleşmelerin yenilenme süreci halloluyor, bir problem yok. Muslera'yla 1+1 anlaşmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

2.5 MİLYON EURO ALACAK

Sabah'ın haberine göre; 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Fernando Muslera, 2.5 milyon Euro maaş alacak.

GALATASARAY HABERİ - Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

SIRA ABDÜLKERİM'DE

Yerli oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in ücretini iyileştiren sarı-kırmızılılarda sıra Abdülkerim Bardakcı'ya geldi. 19.5 milyon TL'ye oynayan 29 yaşındaki stopere de zam yapılacak ve takım içi dengeler korunacak.

DİĞER
Son dakika haberi: Arda Turan'a hapis cezası şoku! Mahkemede iddiaları kabul etti
TAKVİM firari ana-oğulun ABD'deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
G.Saray Beşiktaş'ın istediği yıldızı getiriyor!
Peki ya Avrupa? İşte Fenerbahçe ve UEFA gerçekleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ve G.Saray'da yaprak dökümü!
G.Saray Beşiktaş'ın istediği yıldızı getiriyor!
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem - Merkez üssü, şiddeti...
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Mart rakamları
KARA KIŞ GERİ GELDİ | Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına...
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi 09:09
Santos'un yerine sürpriz isim! Santos'un yerine sürpriz isim! 08:50
Bugün kimin maçı var? 20 Mart Çarşamba Bugün kimin maçı var? 20 Mart Çarşamba 07:50
5 Süper Lig ekibine transfer yasağı! 5 Süper Lig ekibine transfer yasağı! 23:50
5 Süper Lig ekibine transfer yasağı! 5 Süper Lig ekibine transfer yasağı! 23:48
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a cevap! Dursun Özbek'ten Ali Koç'a cevap! 23:24
Daha Eski
Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..." Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..." 23:24
Şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar... Şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar... 23:24
G.Saray'dan fırsat transferi! G.Saray'dan fırsat transferi! 23:24
A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu! A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu! 23:24
A. Efes evinde kazandı! A. Efes evinde kazandı! 23:24
Ersen Martin hayatını kaybetti! Ersen Martin hayatını kaybetti! 23:27