GALATASARAY HABERİ - Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera ile yeni mukavele imzalayacaklarını söylemişti. Uruguaylı eldivenin yeni sözleşmesinde alacağı ücret belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera ile görüşmeler başlarken, başkan Dursun Özbek de kaptan ile bire bir masaya oturdu.
Muslera'dan başka kaleciyi gündemine almayan Galatasaray cephesi, 37 yaşında olmasına rağmen formunun zirvesinde olan Uruguaylı 1 numarayla devam etme kararı aldı.Tarafların anlaşmaya varması bekleniyor.
"1+1 ANLAŞMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.
Özbek, "Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmelerinin hepsi yenileniyor. Bununla ilgili çalışmamız sonuçlandı.
Muslera'yla bizzat görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmekten son derece memnunlar ve Galatasaray da onların başarılı performansını değerlendirmek durumunda. Erden kardeşim de bu açıklamayı yaptı.
Bu futbolcularla ilgili sözleşmelerin yenilenme süreci halloluyor, bir problem yok. Muslera'yla 1+1 anlaşmayı düşünüyoruz." diye konuştu.
2.5 MİLYON EURO ALACAK
Sabah'ın haberine göre; 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Fernando Muslera, 2.5 milyon Euro maaş alacak.
SIRA ABDÜLKERİM'DE
Yerli oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in ücretini iyileştiren sarı-kırmızılılarda sıra Abdülkerim Bardakcı'ya geldi. 19.5 milyon TL'ye oynayan 29 yaşındaki stopere de zam yapılacak ve takım içi dengeler korunacak.
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