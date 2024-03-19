Icardi şampiyonluk modunu açtı! Kendine hedef koydu

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro İcardi, Kasımpaşa mücadelesine damga vurdu. Kendi kalesini sarsan, 1 penaltı kaçıran ve attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Arjantinli forvet, adeta şampiyonluk modunu açtı. Geçen yıl olduğu gibi son haftalarda yıldızlaşan İcardi, son 4 maçta 4 gol ve 2 asiste ulaştı. Geçen yıl da son 9 haftada attığı 13 golle şampiyonluğun baş mimarı olan 31 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takımı mutlu sona ulaştırmanın yanı sıra kendisine gol rekoru hedefi belirledi.

Kariyerindeki en golcü sezonunu 2017-2018'de İnter forması altında yaşayan İcardi, 36 maçta 29 gol kaydederek İtalya Seria A'da gol krallığı yaşadı. Bu sezon 36 maçta 21 kez ağları sarsan yıldız oyuncu, geride kalan toplam 9 karşılaşmada (8 Süper Lig+1 Süper Kupa) 8 gol daha atarsa kariyer sezonunu yakalayacak. İcardi'nin 2014- 2015'te 48 maçta 27 gol, 2016- 2017'de ise 41 karşılaşmada 26 gollük performansları da en skorer sezonları arasında göze çarpıyor.

YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında büyük düşüş yaşayan Cimbom'un süper golcüsü Mauro İcardi tekrar yükselişe geçti. Ankaragücü'ne 1 gol atan, Beşiktaş'ı boş geçen ve Rizespor maçında 1 gol, 1 asiste imza atan Arjantinli oyuncu, Kasımpaşa'da şov yaptı. 2 gol 1 asistlik performansıyla göz doldurdu. Galatasaray formasıyla 64 maça çıkan İcardi, 46 gol ve 19 asistlik performansıyla 65 gole direkt etki etti.