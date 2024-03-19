GALATASARAY HABERLERİ - Florya'da kritik toplantı! Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek milli araya lider giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ille bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Yıldız futbolcu, son haftalarda yaşadığı performans düşüklüğü nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında kötü bir ilk yarı geçiren Kerem Aktürkoğlu'na ilk destek Okan Buruk'tan geldi.
"ARA SONRASI ÇOK DAHA İYİ OLACAKSIN"
Sabah'ın haberine göre; öğrencisiyle özel olarak görüşen ve ona moral veren başarılı hocanın, "Ara sonrası çok daha iyi olacaksın" dediği öğrenildi. Erden Timur da maç sonrası açıklamasında, "Kerem çok iyi kaptanlık yapıyor" sözleriyle, milli oyuncuya olan güveni dile getirdi.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıktı.
25 yaşındaki futbolcu, 14 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Kerem'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Milli yıldızın güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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