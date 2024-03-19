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GALATASARAY HABERLERİ - Florya'da kritik toplantı! Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek milli araya lider giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ille bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 11:47
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GALATASARAY HABERLERİ - Florya'da kritik toplantı! Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk olduğu Kasımpaşa'yı son dakikada bulduğu golle 4-3 mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Florya'da kritik toplantı! Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu...

Geriye düştüğü maçta müthiş bir geriye dönüşe imza atan sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Florya'da kritik toplantı! Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu...

Milli araya moralli giren ve ara sonrası RAMS Park'ta Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Cimbom'da en çok konuşulan isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu...

GALATASARAY HABERLERİ - Florya'da kritik toplantı! Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu...

Yıldız futbolcu, son haftalarda yaşadığı performans düşüklüğü nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Florya'da kritik toplantı! Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında kötü bir ilk yarı geçiren Kerem Aktürkoğlu'na ilk destek Okan Buruk'tan geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Florya'da kritik toplantı! Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu...

"ARA SONRASI ÇOK DAHA İYİ OLACAKSIN"

Sabah'ın haberine göre; öğrencisiyle özel olarak görüşen ve ona moral veren başarılı hocanın, "Ara sonrası çok daha iyi olacaksın" dediği öğrenildi. Erden Timur da maç sonrası açıklamasında, "Kerem çok iyi kaptanlık yapıyor" sözleriyle, milli oyuncuya olan güveni dile getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Florya'da kritik toplantı! Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu...

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Florya'da kritik toplantı! Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu...

25 yaşındaki futbolcu, 14 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Florya'da kritik toplantı! Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu...

Kerem'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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