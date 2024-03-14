Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan flaş itiraf! "En büyük pişmanlığım..."
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın formasını terleten "Dayı" lakaplı Kerem Demirbay son yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İşte futbolcunun o flaş itirafı...
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Futbolcu özellikle Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın, evinde Çaykur Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup ettiği maçta adeta şov yaptı.
Oyuncu bu mücadelede 3 kez ağları havalandırarak hat-trick yapma başarısı gösterdi. Demirbay son olarak yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.
Cimbom'un tüm kulvarlarda oynadığı 34 maçta 6 gol, 6 asistle 12 gole direkt katkı sağlayan Kerem Demirbay, kariyerindeki en büyük pişmanlığının milli takımda Türkiye yerine Almanya'yı tercih etmek olduğunu söyledi.
2017'de menajer kandırmasıyla Almanya'yı tercih etmek zorunda kalan "Dayı" lakaplı futbolcu, "Ben hep Türkiye'yi istiyordum, U21'e de geliyordum.
Yanlış yönlendirildim. Bu yaz Euro 2024'te Almanya'da Türk Milli Takım formasıyla yer almayı çok isterdim" dedi.
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