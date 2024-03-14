Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan flaş itiraf! "En büyük pişmanlığım..."

Futbolcu özellikle Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın, evinde Çaykur Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup ettiği maçta adeta şov yaptı.

Oyuncu bu mücadelede 3 kez ağları havalandırarak hat-trick yapma başarısı gösterdi. Demirbay son olarak yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.