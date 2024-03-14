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Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan flaş itiraf! "En büyük pişmanlığım..."

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın formasını terleten "Dayı" lakaplı Kerem Demirbay son yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İşte futbolcunun o flaş itirafı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 08:51
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Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan flaş itiraf! "En büyük pişmanlığım..."

Süper Lig devlerinden Galatasaray bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan flaş itiraf! "En büyük pişmanlığım..."

Bu mücadelede sarı-kırmızılılarda bazı futbolcular gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan flaş itiraf! "En büyük pişmanlığım..."

Galatasaray'da bu oyunculardan birisi de Kerem Demirbay oldu. Demirbay gerek saha içi gerek saha dışı tavırlarıyla kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazandı.

Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan flaş itiraf! "En büyük pişmanlığım..."

Futbolcu özellikle Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın, evinde Çaykur Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup ettiği maçta adeta şov yaptı.

Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan flaş itiraf! "En büyük pişmanlığım..."

Oyuncu bu mücadelede 3 kez ağları havalandırarak hat-trick yapma başarısı gösterdi. Demirbay son olarak yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.

Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan flaş itiraf! "En büyük pişmanlığım..."

Cimbom'un tüm kulvarlarda oynadığı 34 maçta 6 gol, 6 asistle 12 gole direkt katkı sağlayan Kerem Demirbay, kariyerindeki en büyük pişmanlığının milli takımda Türkiye yerine Almanya'yı tercih etmek olduğunu söyledi.

Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan flaş itiraf! "En büyük pişmanlığım..."

2017'de menajer kandırmasıyla Almanya'yı tercih etmek zorunda kalan "Dayı" lakaplı futbolcu, "Ben hep Türkiye'yi istiyordum, U21'e de geliyordum.

Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan flaş itiraf! "En büyük pişmanlığım..."

Yanlış yönlendirildim. Bu yaz Euro 2024'te Almanya'da Türk Milli Takım formasıyla yer almayı çok isterdim" dedi.

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