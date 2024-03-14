GALATASARAY HABERLERİ: Çizme devinden Okan Buruk'a transfer kancası!
Ülkemizde birçok takımı çalıştırdıktan sonra geçen sezon Galatasaray'ın başına geçen ve ilk senesinde şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk, bu yıl da zirve yarışını sürdürüyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı ve Çizme devinin kendisini listesinde bulundurduğu yazıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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GENİŞ LİSTEDE ADI VAR
Bilindiği üzere 2021'de göreve gelen Maurizio Sarri, istifa ederek Lazio'dan ayrıldı. Serie A ekibinin başkanı Claudio Lotito'nun birçok teknik adamla temas kurmaya hazırlandığı ve geniş listeye Okan Buruk'u da aldığı belirlendi.
Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani'nin bir süredir Buruk ile ilgili detaylı incelemeler yaptığı ve hazırlayacağı raporu Lotito'ya sunacağı öğrenildi.
BURUK'UN ÖNCELİĞİ BELLİ
Futbolculuk kariyerinde Inter'de forma giyen ve akıcı bir şekilde İtalyanca konuşabilen Okan Buruk'un Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Önceliği olarak gördüğü Cimbom'u ilk sezonunda şampiyonluğa taşıyan Buruk'un uzun vadede Avrupa'da bir takımı çalıştırmaya sıcak baktığı biliniyor.
Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda toplam 46 maçta, 34 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alan Buruk, maç başına 2.35 puan ortalaması yakaladı. Ayrıca G.Saray, 79 puanla ligde zirvede.
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