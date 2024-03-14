GALATASARAY HABERLERİ: Çizme devinden Okan Buruk'a transfer kancası!

GENİŞ LİSTEDE ADI VAR Bilindiği üzere 2021'de göreve gelen Maurizio Sarri, istifa ederek Lazio'dan ayrıldı. Serie A ekibinin başkanı Claudio Lotito'nun birçok teknik adamla temas kurmaya hazırlandığı ve geniş listeye Okan Buruk'u da aldığı belirlendi.

Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani'nin bir süredir Buruk ile ilgili detaylı incelemeler yaptığı ve hazırlayacağı raporu Lotito'ya sunacağı öğrenildi.