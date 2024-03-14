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GALATASARAY HABERLERİ: Çizme devinden Okan Buruk'a transfer kancası!

Ülkemizde birçok takımı çalıştırdıktan sonra geçen sezon Galatasaray'ın başına geçen ve ilk senesinde şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk, bu yıl da zirve yarışını sürdürüyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı ve Çizme devinin kendisini listesinde bulundurduğu yazıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Çizme devinden Okan Buruk'a transfer kancası!

Galatasaray'a geldiği ilk senede şampiyonluk sevinci yaşayan ve bu sene de zirve yarışının içinde bulunan teknik direktör Okan Buruk'ta çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

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GALATASARAY HABERLERİ: Çizme devinden Okan Buruk'a transfer kancası!

İç sahada hiç puan kaybetmeyen ve sarı-kırmızılılarda rekor üstüne rekor kıran 50 yaşındaki çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Çizme devinden Okan Buruk'a transfer kancası!

Takvim'in haberine göre; yeni bir teknik direktör arayan İtalyan devi Lazio, Aslan'ın hocasını listesine aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Çizme devinden Okan Buruk'a transfer kancası!

GENİŞ LİSTEDE ADI VAR

Bilindiği üzere 2021'de göreve gelen Maurizio Sarri, istifa ederek Lazio'dan ayrıldı. Serie A ekibinin başkanı Claudio Lotito'nun birçok teknik adamla temas kurmaya hazırlandığı ve geniş listeye Okan Buruk'u da aldığı belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ: Çizme devinden Okan Buruk'a transfer kancası!

Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani'nin bir süredir Buruk ile ilgili detaylı incelemeler yaptığı ve hazırlayacağı raporu Lotito'ya sunacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Çizme devinden Okan Buruk'a transfer kancası!

BURUK'UN ÖNCELİĞİ BELLİ

Futbolculuk kariyerinde Inter'de forma giyen ve akıcı bir şekilde İtalyanca konuşabilen Okan Buruk'un Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Çizme devinden Okan Buruk'a transfer kancası!

Önceliği olarak gördüğü Cimbom'u ilk sezonunda şampiyonluğa taşıyan Buruk'un uzun vadede Avrupa'da bir takımı çalıştırmaya sıcak baktığı biliniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Çizme devinden Okan Buruk'a transfer kancası!

Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda toplam 46 maçta, 34 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alan Buruk, maç başına 2.35 puan ortalaması yakaladı. Ayrıca G.Saray, 79 puanla ligde zirvede.

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