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GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da Davinson Sanchez, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında da forma giyemeyen Kolombiyalı stoperin sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 10:52
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GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da savunma hattında yaşanan sakatlıklar can sıkıyor.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Sarı-kırmızılılar Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Beşiktaş maçının ardından yaşadığı ağırılar nedeniyle antrenmanlara katılamamış ve takımının Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada forma giymemişti.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Yıldız oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli oldu. Sanchez'in takımdan ayrı kalacağı süre Galatasaray Sağlık Kurulu'nun milli arada İspanya ve Romanya ile hazırlık maçı yapacak olan Kolombiya Milli Takımı'na gönderdiği raporla ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Kolombiyalı Gazeteci Pipe Sierra'nın duyurduğu ve Ajansspor'un derlediği habere göre; sarı-kırmızılı takımının sağlık ekibi, Kolombiya Federasyonu'na Davinson Sanchez'in kendisini en az 2 hafta sahalardan uzak tutacak bir kas sakatlığı yaşadığını bildirdi.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

HATAYSPOR MAÇINDA SAHADA

Yıldız savunmacının milli arada uygulanacak tedavinin ardından takımının ligin 31. haftasında Hatayspor ile oynayacağı karşılamada takımdaki yerini alması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Kolombiyalı stoper, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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