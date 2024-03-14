GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Beşiktaş maçının ardından yaşadığı ağırılar nedeniyle antrenmanlara katılamamış ve takımının Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada forma giymemişti.

Yıldız oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli oldu. Sanchez'in takımdan ayrı kalacağı süre Galatasaray Sağlık Kurulu'nun milli arada İspanya ve Romanya ile hazırlık maçı yapacak olan Kolombiya Milli Takımı'na gönderdiği raporla ortaya çıktı.