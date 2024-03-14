GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da Davinson Sanchez, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında da forma giyemeyen Kolombiyalı stoperin sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Beşiktaş maçının ardından yaşadığı ağırılar nedeniyle antrenmanlara katılamamış ve takımının Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada forma giymemişti.
Yıldız oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli oldu. Sanchez'in takımdan ayrı kalacağı süre Galatasaray Sağlık Kurulu'nun milli arada İspanya ve Romanya ile hazırlık maçı yapacak olan Kolombiya Milli Takımı'na gönderdiği raporla ortaya çıktı.
Kolombiyalı Gazeteci Pipe Sierra'nın duyurduğu ve Ajansspor'un derlediği habere göre; sarı-kırmızılı takımının sağlık ekibi, Kolombiya Federasyonu'na Davinson Sanchez'in kendisini en az 2 hafta sahalardan uzak tutacak bir kas sakatlığı yaşadığını bildirdi.
HATAYSPOR MAÇINDA SAHADA
Yıldız savunmacının milli arada uygulanacak tedavinin ardından takımının ligin 31. haftasında Hatayspor ile oynayacağı karşılamada takımdaki yerini alması bekleniyor.
Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.
Kolombiyalı stoper, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Sanchez'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro.
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