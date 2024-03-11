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Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları yapılıyor. Sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili kararlar alan yönetim, ilk olarak Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı ikna etti. Muslera ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kurmaylar, bu kez de Dries Mertens için harekete geçti. Belçikalı yıldızın menajeri İstanbul'a davet edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Galatasaray, sözleşmesi bitecek oyuncular hakkında kararlar veriyor.

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Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

Süper Lig'i şampiyon tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet halinde.

Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Aslan, ezeli rakibi sarı-lacivertlilerin 2 puan önünde yer alıyor.

Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

Özellikle iç sahada göz dolduran bir grafik çizen Cimbom, bu sezon seyircisinin önündeki tüm lig maçlarını kazandı.

Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

Gözlerini kalan 9 maça çeviren Galatasaray, kalan maçlardan en iyi sonuçları alarak şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlıyor.

Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

Yeni sezon planlamalarını da sürdüren yönetim, sözleşmesi bitecek Fernando Muslera ve Dries Mertens için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

MUSLERA İKNA EDİLDİ!
İlk olarak deneyimli file bekçisi Fernando Muslera ile görüşen sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldiveni yeni kontrata ikna etti.

Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

Muslera ile yola devam edecek olan Galatasaray'da, Belçikalı yıldız Dries Mertens için de harekete geçildi.

Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

MERTENS'İN MENAJERİ DAVET EDİLDİ
Takvim'in haberine göre; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve futbolu bırakmayı düşünen 36 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını isteyen Galatasaray yönetimi, yıldız ismin menajerini İstanbul'a davet etti.

Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

Sarı-kırmızılılar, Belçikalı futbolcu ile 1 yıl daha devam etmeyi planlıyor.

Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un da tecrübeli maestronun kalması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

28 GOLE KATKI YAPTI
Sarı-kırmızılı formayla 74 maça çıkan Mertens, 14 gol atarken, 14 de asist üretti.

Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

28 gole direkt katkı sağlayan deneyimli futbolcu, lider vasfı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk tarafından tercih ediliyor.

Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Sezon sonunda...

"MERTENS İÇİN TEREDDÜT ETMEYİZ"
Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs'un akrabası olan Sporting Hasselt'in Başkanı Sam Kerkhofs, "Mertens'i, yeniden Belçika'da oynarken göreceğimizi sanmam. Belki futbolu bırakabilir. Bir fırsat çıkarsa, onu almak için hiç tereddüt etmeyiz" dedi.

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