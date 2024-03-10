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GALATASARAY HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı veda ediyor! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sezonun en iyi isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı konusunda transfere dair flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda yıldız ismin sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve yeni takımının da belli olduğu öğrenildi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 12:07
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GALATASARAY HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı veda ediyor! İşte yeni takımı

Son şampiyon Galatasaray'da 2'nci sezonunu geçiren ve performansıyla göz dolduran Abdülkerim Bardakcı, transfer gündeminden düşmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı veda ediyor! İşte yeni takımı

Farklı liglerden talipleri olduğu bilinen başarılı stoper oyuncunun yeni takımı belli oldu. Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Abdülkerim Bardakcı, önümüzdeki sezon Lazio forması giyecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı veda ediyor! İşte yeni takımı

ABDÜLKERİM BARDAKCI, SERIE A YOLCUSU

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla adından sıkça söz ettiren Abdülkerim Bardakcı için herkesin merakla beklediği haber Çizme'den geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı veda ediyor! İşte yeni takımı

İtalyan basını, Abdülkerim'in yaz transfer döneminde çok yüksek ihtimalle Lazio'ya transfer olacağını açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı veda ediyor! İşte yeni takımı

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Abdülkerim için çıkan haberin detaylarında, Lazio'nun Galatasaray ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve her şeyin olumlu olduğu kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı veda ediyor! İşte yeni takımı

Net bonservis bedelinin belli olmadığı ancak tarafların 10 ile 15 milyon Euro arasında bir rakamda anlaşabileceğinin altı çizildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı veda ediyor! İşte yeni takımı

GALATASARAY RAKAMLARI

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 69 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı veda ediyor! İşte yeni takımı

30 yaşındaki savunmacı, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

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