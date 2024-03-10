GALATASARAY HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı veda ediyor! İşte yeni takımı
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sezonun en iyi isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı konusunda transfere dair flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda yıldız ismin sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve yeni takımının da belli olduğu öğrenildi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İtalyan basını, Abdülkerim'in yaz transfer döneminde çok yüksek ihtimalle Lazio'ya transfer olacağını açıkladı.
İLK GÖRÜŞME OLUMLU
Abdülkerim için çıkan haberin detaylarında, Lazio'nun Galatasaray ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve her şeyin olumlu olduğu kaydedildi.
Net bonservis bedelinin belli olmadığı ancak tarafların 10 ile 15 milyon Euro arasında bir rakamda anlaşabileceğinin altı çizildi.
GALATASARAY RAKAMLARI
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 69 maça çıktı.
30 yaşındaki savunmacı, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.
DİĞER