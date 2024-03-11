Yunus Akgün'ün transferine FFP engeli! Galatasaray'a kötü haber
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Leicester City'e kiraladığı ve 9 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Yunus Akgün'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
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Milli futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
YUNUS AKGÜN KİMDİR?
Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında sarı-kırmızılı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Adana Demirspor'da kiralık forma giydiği dönem gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen genç futbolcu, çıktığı 7 maçta 2 gole imzasını attı.
Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan Yunus, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Mill oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...
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