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Yunus Akgün'ün transferine FFP engeli! Galatasaray'a kötü haber

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Leicester City'e kiraladığı ve 9 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Yunus Akgün'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 08:39
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Yunus Akgün'ün transferine FFP engeli! Galatasaray'a kötü haber

Sezon başında 9 milyon euro'luk opsiyonla Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün geri dönmeye hazırlanıyor.

Yunus Akgün'ün transferine FFP engeli! Galatasaray'a kötü haber

İngilizler Yunus'tan memnun olsa da Finansal Fair Play (FFP) sebebiyle bu parayı vermeye yanaşmıyor. Anlaşma olmazsa 23 yaşındaki kanat gelecek yıl Galatasaray'da olacak.

Yunus Akgün'ün transferine FFP engeli! Galatasaray'a kötü haber

Leicester City formasıyla 23 karşılaşmada görev alan Yunus Akgün, 2 gol atarken 2 de asist katkısı verdi.

Yunus Akgün'ün transferine FFP engeli! Galatasaray'a kötü haber

Milli futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Yunus Akgün'ün transferine FFP engeli! Galatasaray'a kötü haber

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında sarı-kırmızılı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

Yunus Akgün'ün transferine FFP engeli! Galatasaray'a kötü haber

Adana Demirspor'da kiralık forma giydiği dönem gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen genç futbolcu, çıktığı 7 maçta 2 gole imzasını attı.

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