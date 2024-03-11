Yunus Akgün'ün transferine FFP engeli! Galatasaray'a kötü haber

Sezon başında 9 milyon euro'luk opsiyonla Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün geri dönmeye hazırlanıyor.

İngilizler Yunus'tan memnun olsa da Finansal Fair Play (FFP) sebebiyle bu parayı vermeye yanaşmıyor. Anlaşma olmazsa 23 yaşındaki kanat gelecek yıl Galatasaray'da olacak.