Galatasaray'ın sahadaki efsanesi Muslera 400. Süper Lig maçına hazırlanıyor

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 400. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli kaleci, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçta görev alması durumunda, dördüncü kez "dalya" diyecek.

İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 37 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.

Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. maçını oynadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 200. lig maçına 2016-2017 sezonunun 34. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada çıktı. Tecrübeli file bekçisi, üçüncü dalyasını ise 2020-2021 sezonunda 27 Şubat 2021'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılan müsabakada dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve hep performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan Muslera, Galatasaray'da görev yaptığı 13 sezonda birçok önemli başarı ile rekora imza attı.

399 MAÇIN 154'ÜNDE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 399 lig maçında 383 gol yedi.

Süper Lig maçlarının 154'ünde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli file bekçisi, 245'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.

Muslera, Süper Lig kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.

Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda iki kez kırmızı, 39 kez de sarı kart gösterildi.

EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI OYUNCU

Fernando Muslera, Galatasaray forması altında en fazla resmi maç oynayan yabancı futbolcu unvanına sahip.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 399 Süper Lig maçının yanı sıra 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi, 7 TFF Süper Kupa müsabakasında forma giydi.

Toplam 497 maçla Galatasaray formasını en fazla terleten yabancı futbolcu olan Muslera'yı, 239 karşılaşmayla Zoran Simovic takip ediyor. Faryd Mondragon 238 maçla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada bulunuyor.

Muslera ayrıca, sarı-kırmızılı formayı en fazla terleten üçüncü oyuncu konumunda. Listede unutulmaz kaptan Bülent Korkmaz, 588 maç ile zirvede yer alıyor.

EN ÇOK KUPA KAZANAN YABANCI FUTBOLCU

Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 6 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 15 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Bu rekorun önceki sahibi, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu, Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 şampiyonluk kazanmıştı.

TAFFAREL VE MONDRAGON'UN REKORUNU KIRDI

Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Bu sezon kalesini 14 müsabakada gole kapatan Muslera, 3 maçta daha gol yemezse kendi rekorunu kıracak.

7 AY FORMASINDAN UZAK KALDI

Fernando Muslera, 2019-2020 sezonu sonunda yaşadığı ağır sakatlık sonrası uzun süre takımından ayrı kaldı.

Söz konusu sezon Süper Lig'in 27. haftasında, 14 Haziran 2020'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan müsabakada ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, 7 ayı aşkın süre takımdaki yerini alamadı. Tecrübeli kaleci, ertesi sezonun 20. haftasına 20 Ocak 2021'de Denizlispor ile oynanan maçta formasına kavuştu.

Muslera, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci ciddi sakatlığını 2021-2022 sezonunun ilk yarısındaki Sivasspor maçında yaşadı. 13 Aralık 2021'deki müsabakada çapraz bağlarında gerilme yaşayan Muslera, yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli kaleci, 20 Mart 2022'deki Gaziantep FK müsabakasıyla sahalara döndü.

BİR DE GOLÜ VAR

Fernando Muslera, kaledeki başarılı performansının yanı sıra, sarı-kırmızılı forma altında bir kez de gol sevinci yaşadı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu.

PERFORMANSI

Fernando Muslera'nın 13 sezonluk Galatasaray kariyerindeki performansı şöyle:

Sezon Maç Yediği gol Gol yemediği maç Kırmızı kart Sarı kart Süre (Dk.) 2011-2012 39 29 20 1 4 3434 2012-2013 33 33 11 1 2 2960 2013-2014 29 25 11 2 2586 2014-2015 32 34 11 4 2880 2015-2016 33 46 7 3 2970 2016-2017 34 40 9 2 3060 2017-2018 33 33 13 6 2970 2018-2019 33 32 12 1 2970 2019-2020 26 19 13 1 2274 2020-2021 22 20 9 2 1980 2021-2022 25 31 8 3 2243 2022-2023 33 26 16 5 2965 2023-2024 27 15 14 4 2400 TOPLAM 399 383 154 2 39 35692

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR

Galatasaray'daki 13. sezonunu geçiren Muslera, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Süper Lig'de çıktığı 27 karşılaşmada yediği 15 golle maç başına 0,55 ortalama yakalayan tecrübeli eldiven, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşadığı ilk sezonunda (2011-12) kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı.

Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamaları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 oldu.

Tecrübeli kalecinin Galatasaray formasıyla sezonlara göre Süper Lig'de yediği gol sayıları ve maç başı ortalamaları şöyle: