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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Fernando Muslera için karar verildi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sembol isimlerinden bir olan Fernando Muslera'nın durumunun ne olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisinin sezon sonundan sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yönetim kararını verdi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 11:08
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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Fernando Muslera için karar verildi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler Fernando Muslera'nın geleceğine çevrilirken, yönetimden kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı eldivenin geleceğiyle ilgili flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Fernando Muslera için karar verildi

2 YILLIK ÖNERİ

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, yaklaşık 13 yıldır Sarı-Kırmızılı formayı terleten kaptanı ile resmen yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un da kalması yönünde rapor verdiği Muslera'ya 2 yıllık kontrat önerildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Fernando Muslera için karar verildi

Takvim'in haberine göre; Menajeri İstanbul'a davet edilen Muslera'ya ayrıca 2 yıl için 3 milyon Euro bütçe ayrıldığı da bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Fernando Muslera için karar verildi

YINE FARK YARATTI

Galatasaray'da 497 maça çıkan Muslera, 528 gole engel olamadı. 37 yaşındaki file bekçisi, 178 maçta kalesini gole kapattı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Fernando Muslera için karar verildi

Ayrıca bu sezon Cimbom'un oynadığı 28 maçta gol beklentisi 20.5 olurken, kalesinde 15 gol gördü.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Fernando Muslera için karar verildi

Bu durum, Aslan'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'de ise 17.7 gol yeme beklentisi ve yenilen 22 gol olarak dikkati çekti. Taraftarlar da Muslera'nın kalmasını istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Fernando Muslera için karar verildi

MAAŞINDA İNDİRİM OLACAK

Fernando Muslera, bu sezon G.Saray'dan 2.5 milyon Euro sabit ücret elde ediyor. Kontratı belirlenen şartlara göre uzatırsa, 2 milyon Euro fedakarlığa da imza atmış olacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Fernando Muslera için karar verildi

İMZALA ARTIK FERNANDO MUSLERA

1986-1996 arasında görev aldığı unutulmaz kalecilerinden biri olan Hayrettin Demirbaş, Fernando Muslera'nın geleceği için Takvim'e konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Fernando Muslera için karar verildi

Demirbaş, "Ben Muslera'yı bir Uruguaylı olarak görmüyorum. Belki beraber oynamadık ama çok iyi niyetli ve profesyonel bir kaleci.

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