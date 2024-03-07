Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İstatistikler şampiyonu belirledi
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de son 10 haftaya girilirken Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Hangi takımın şampiyon olacağı merak konusu olurken, istatistikler şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımı belirledi. İşte detaylar...
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Ancak son yıllardaki istatistiklere bakıldığında sezon sonunda mutlu sona daha yakın olan taraf Galatasaray...
İSTATİSTİKLER ASLAN DİYOR
Ligin boyu kısalırken, son 10 haftaya lider giren sarı-kırmızılılar, istatistiklere göre şampiyon olacak.
Keza Galatasaray, son 10 haftaya lider girdiği 11 sezonu zirvede tamamlamayı başardı.
Aslan son 10 haftaya ikinci basamakta girdiği sezonların da 5'ini şampiyon tamamladı.
İstatistikler, sezon bitmesine 2.5 ay kala şampiyonun cimbom olacağını ortaya koyuyor.
Galatasaray, fikstür avantajını da eline geçirdi ve 10 maçta sadece 3 kez İstanbul dışına çıkacak.
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