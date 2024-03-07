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Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İstatistikler şampiyonu belirledi

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de son 10 haftaya girilirken Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Hangi takımın şampiyon olacağı merak konusu olurken, istatistikler şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımı belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İstatistikler şampiyonu belirledi

Süper Lig'de son 10 haftaya girilirken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı da alev aldı. Sadece saha içinde değil saha dışında da karşılıklı söylemler, tansiyonu yükseltiyor.

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İstatistikler şampiyonu belirledi

Ancak son yıllardaki istatistiklere bakıldığında sezon sonunda mutlu sona daha yakın olan taraf Galatasaray...

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İstatistikler şampiyonu belirledi

25. haftada Fenerbahçe'nin Alanya ile berabere kalmasının ardından liderliği devralan Aslan, aradan geçen üç haftada zirveyi ezeli rakibine teslim etmedi.

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İstatistikler şampiyonu belirledi

İSTATİSTİKLER ASLAN DİYOR

Ligin boyu kısalırken, son 10 haftaya lider giren sarı-kırmızılılar, istatistiklere göre şampiyon olacak.

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İstatistikler şampiyonu belirledi

Keza Galatasaray, son 10 haftaya lider girdiği 11 sezonu zirvede tamamlamayı başardı.

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İstatistikler şampiyonu belirledi

Aslan son 10 haftaya ikinci basamakta girdiği sezonların da 5'ini şampiyon tamamladı.

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