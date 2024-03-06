Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

Ortalama bir takımın bir sezon içerisinde oynaması gereken maçın şu anda 6-7 maç üstündeyiz. Daha da çok maç var. Kararları alırken o günü düşünüp karar vermemiz lazım" diye konuştu.

"ZAHA'NIN DURUMUNA BAKACAĞIZ"

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın durumu için Yener İnce, "Kemik ödemi vardı. Geçtiğimiz maç faydalanamadık. Bugün idmana çıkacak. Bugünkü idman durumuna bakacağız ve değerlendirmemizi ona göre yapacağız" dedi.