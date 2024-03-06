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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün A Takım doktoru Yener İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımdaki 7 yıldızın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 19:15
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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Yener İnce, takımda sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

Süper Lig'de oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi basın mensuplarına konuşan Yener İnce, 7 yıldızın sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.


İşte o sözler...

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

"ABDÜLKERİM BARDAKCI RİZESPOR MAÇINDA YOK"
Defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın üst arka adalesinde sertleşme olduğunu belirten Yener İnce, "Tedbir olarak durdurduk, zorlanma tespit ettik. O yüzden bizimle değil. Bu maçta da olmayacak. Bir sonraki maç için bakacağız.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

Ortalama bir takımın bir sezon içerisinde oynaması gereken maçın şu anda 6-7 maç üstündeyiz. Daha da çok maç var. Kararları alırken o günü düşünüp karar vermemiz lazım" diye konuştu.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

"ZAHA'NIN DURUMUNA BAKACAĞIZ"
Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın durumu için Yener İnce, "Kemik ödemi vardı. Geçtiğimiz maç faydalanamadık. Bugün idmana çıkacak. Bugünkü idman durumuna bakacağız ve değerlendirmemizi ona göre yapacağız" dedi.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

"HAKIM ZIYECH'TE TAKVİME UYDUK"
Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in sakatlığından günden bu yana bir takvim içerisinde tedavisinin yapıldığını ifade eden İnce, "Birebir o takvime uyduk. Dün de tedavisine devam ettik. Birçok yerde beraber çalıştığımız fizyoterapi ekipleri var. Bir oyuncumuzu izinli gitse bile bu ekipleri yanına ekleyebiliyoruz.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

Buradaki tedavisinin birebir tamamını bugün dönmesini bekliyorduk. Bugün idmana çıktı. Her oyuncunun 10-15 günlük periyotta 1-2 gün izni oluyor. İzinli günlerinde gittiğinde yerde bizim kontrolümüzdeki insanlar oluyor" şeklinde konuştu.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

"SERGE AURIER'İN SAKATLIĞI 6 HAFTA"
Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'de şanssızlık olduğunu söyleyen Yener İnce, "8'inde bizle imzaladı, 3 gün sonraki maçta adalesinde ciddi bir yırtık oluştu. Ona da program yaptık. O programda 20. gün reaksiyonu deneyecektik, Beşiktaş maçında şansı olur mu diye.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

O reaksiyonda uzağında kaldığı için tedavisini en başında planladığımız gibi yapıyoruz. Erken bir zamandayız. Bizim o sakatlık için tıbbi olarak 6 haftadır. Bu süreyi kısaltmaya çalışıyoruz. Milli aranın takibinde onunla bizle beraber olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

"DAVINSON'UN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK"
Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde arka adalesinde sertlik hissettiğini aktaran İnce, "Onu bugün tedbir olarak durduruyoruz. Yarın durumunu değerlendireceğiz belki MR'a göndereceğiz. Onun durumu yarın belli olacak" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

"KAAN AYHAN'IN KASIĞINDA FITIK VAR"
Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kasığında fıtık olduğunu belirten İnce, "Kasığında dönem dönem artan, dönem dönem azalan ağrıları oluyor. Onunla ilgili her gün ciddi tedavi yapıyoruz. O da sahada bu tedavinin karşılığını fazlasıyla veriyor. Benim gözlemim performansı hiç etkilenmedi.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

Sağlık tarafında en azından bizim beklentimizi karşılıyor. Çok uyumlu, çok karakterli biri. Sezon sonu cerrah açından değerlendirilebilir ama illa olacak diye bir kural yok. Çünkü ağrıları giderek azalabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

"ICARDI'NİN AYAK BİLEĞİNDEKİ TEDAVİSİ TAMAMEN BİTTİ"
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ayak bileğindeki tedavisinin bittiğini söyleyen Yener İnce, "Bileğine iğne yapmıyoruz. Tedavisini yaptık ve mükemmel bitti.


Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...

Bugünlerde dönem dönem adale sertlikleri sadece Mauro'da değil, birçok oyuncuda olabiliyor. Şu anda herhangi bir sakatlığı yok" dedi.

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