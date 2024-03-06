Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün A Takım doktoru Yener İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımdaki 7 yıldızın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. İşte o sözler...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"ABDÜLKERİM BARDAKCI RİZESPOR MAÇINDA YOK"
Ortalama bir takımın bir sezon içerisinde oynaması gereken maçın şu anda 6-7 maç üstündeyiz. Daha da çok maç var. Kararları alırken o günü düşünüp karar vermemiz lazım" diye konuştu.
"ZAHA'NIN DURUMUNA BAKACAĞIZ"
Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın durumu için Yener İnce, "Kemik ödemi vardı. Geçtiğimiz maç faydalanamadık. Bugün idmana çıkacak. Bugünkü idman durumuna bakacağız ve değerlendirmemizi ona göre yapacağız" dedi.
"HAKIM ZIYECH'TE TAKVİME UYDUK"
Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in sakatlığından günden bu yana bir takvim içerisinde tedavisinin yapıldığını ifade eden İnce, "Birebir o takvime uyduk. Dün de tedavisine devam ettik. Birçok yerde beraber çalıştığımız fizyoterapi ekipleri var. Bir oyuncumuzu izinli gitse bile bu ekipleri yanına ekleyebiliyoruz.
Buradaki tedavisinin birebir tamamını bugün dönmesini bekliyorduk. Bugün idmana çıktı. Her oyuncunun 10-15 günlük periyotta 1-2 gün izni oluyor. İzinli günlerinde gittiğinde yerde bizim kontrolümüzdeki insanlar oluyor" şeklinde konuştu.
"SERGE AURIER'İN SAKATLIĞI 6 HAFTA"
Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'de şanssızlık olduğunu söyleyen Yener İnce, "8'inde bizle imzaladı, 3 gün sonraki maçta adalesinde ciddi bir yırtık oluştu. Ona da program yaptık. O programda 20. gün reaksiyonu deneyecektik, Beşiktaş maçında şansı olur mu diye.
O reaksiyonda uzağında kaldığı için tedavisini en başında planladığımız gibi yapıyoruz. Erken bir zamandayız. Bizim o sakatlık için tıbbi olarak 6 haftadır. Bu süreyi kısaltmaya çalışıyoruz. Milli aranın takibinde onunla bizle beraber olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
"DAVINSON'UN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK"
Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde arka adalesinde sertlik hissettiğini aktaran İnce, "Onu bugün tedbir olarak durduruyoruz. Yarın durumunu değerlendireceğiz belki MR'a göndereceğiz. Onun durumu yarın belli olacak" açıklamasında bulundu.
"KAAN AYHAN'IN KASIĞINDA FITIK VAR"
Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kasığında fıtık olduğunu belirten İnce, "Kasığında dönem dönem artan, dönem dönem azalan ağrıları oluyor. Onunla ilgili her gün ciddi tedavi yapıyoruz. O da sahada bu tedavinin karşılığını fazlasıyla veriyor. Benim gözlemim performansı hiç etkilenmedi.
Sağlık tarafında en azından bizim beklentimizi karşılıyor. Çok uyumlu, çok karakterli biri. Sezon sonu cerrah açından değerlendirilebilir ama illa olacak diye bir kural yok. Çünkü ağrıları giderek azalabilir" değerlendirmesinde bulundu.
"ICARDI'NİN AYAK BİLEĞİNDEKİ TEDAVİSİ TAMAMEN BİTTİ"
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ayak bileğindeki tedavisinin bittiğini söyleyen Yener İnce, "Bileğine iğne yapmıyoruz. Tedavisini yaptık ve mükemmel bitti.
Bugünlerde dönem dönem adale sertlikleri sadece Mauro'da değil, birçok oyuncuda olabiliyor. Şu anda herhangi bir sakatlığı yok" dedi.
DİĞER