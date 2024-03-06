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GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira idmana çıkmadı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'la arasında sorun olduğu ifade edilen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile arka adalesinde ağrı hisseden Abdülkerim Bardakcı ve derbide sakatlanan Davinson Sanchez idmana çıkmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 17:06 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 17:52
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GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira idmana çıkmadı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'la arasında sorun olduğu ifade edilen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile arka adalesinde ağrı hisseden Abdülkerim Bardakcı idmana çıkmadı. Abdülkerim Bardakcı'nın, Çaykur Rizespor'la oynanacak mücadelede forma giyemeyeceği ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez de antrenmana katılmadı. Sanchez'in, Rizespor maçında oynayıp oynamayacağının şüpheli olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'in ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Aurier'in milli ara sonrası takıma dönmesi bekleniyor.

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