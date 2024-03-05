Haberler Galatasaray Yılın bomba transfer iddiası! Arda Güler ve Galatasaray...

Yılın bomba transfer iddiası! Arda Güler ve Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 06:50
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Yılın bomba transfer iddiası! Galatasaray ve Arda Güler...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Arda Güler, La Liga ekibi Real Madrid'e transfer olmuştu.

Yılın bomba transfer iddiası! Galatasaray ve Arda Güler...

Milli yıldız, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de katıldığı imza töreninde eflatun-beyazlılarla 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Yılın bomba transfer iddiası! Galatasaray ve Arda Güler...

Real Madrid, genç futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile 20 milyon Euro bonservis bedeli + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladı.

Yılın bomba transfer iddiası! Galatasaray ve Arda Güler...

İspanyol devine transferiyle dünya çapında yankı uyandıran Arda'nın Real Madrid kariyeri istediği gibi başlamadı.

Yılın bomba transfer iddiası! Galatasaray ve Arda Güler...

İlk olarak sezon başı kampında sakatlık geçiren 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra yaşadığı üst üste sakatlıklar sonrası ocak ayı başında takıma dahil oldu.

Yılın bomba transfer iddiası! Galatasaray ve Arda Güler...

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu, çok konuşulan bir harekete imza attı.

Yılın bomba transfer iddiası! Galatasaray ve Arda Güler...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi büyük yankı uyandırdı.

Yılın bomba transfer iddiası! Galatasaray ve Arda Güler...

Sosyal medyada, Arda'nın G.Saray'a kiralık geleceği iddiası hızla yayıldı. Real'de forma şansı bulamayan Arda'yı Milan iki yıllığına kiralamak istiyor.

Yılın bomba transfer iddiası! Galatasaray ve Arda Güler...

Ayrıca Borussia Dortmund, Sevilla, Mallorca ve Las Palmas da Arda'yla ilgileniyor.

Yılın bomba transfer iddiası! Galatasaray ve Arda Güler...

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 5 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu skor katkısı üretemedi.

Yılın bomba transfer iddiası! Galatasaray ve Arda Güler...

Arda'nın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.

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