Yılın bomba transfer iddiası! Arda Güler ve Galatasaray...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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İspanyol devine transferiyle dünya çapında yankı uyandıran Arda'nın Real Madrid kariyeri istediği gibi başlamadı.
İlk olarak sezon başı kampında sakatlık geçiren 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra yaşadığı üst üste sakatlıklar sonrası ocak ayı başında takıma dahil oldu.
Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu, çok konuşulan bir harekete imza attı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medyada, Arda'nın G.Saray'a kiralık geleceği iddiası hızla yayıldı. Real'de forma şansı bulamayan Arda'yı Milan iki yıllığına kiralamak istiyor.
Ayrıca Borussia Dortmund, Sevilla, Mallorca ve Las Palmas da Arda'yla ilgileniyor.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 5 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu skor katkısı üretemedi.
Arda'nın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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