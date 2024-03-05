GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

Galatasaray'daki ilk yılında şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, bu sezon da zafere koşuyor. Beşiktaş engelini de aşarak liderliğini emin adımlarla sürdüren tecrübeli hoca, adını tarihe yazdırıp efsane olma yolunda ilerliyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de 28 maça çıkan Buruk, sadece bir kez mağlup oldu. 24 galibiyet alan tecrübeli çalıştırıcı, rakipleriyle 3 kez de berabere kalarak 75 puan topladı. Buruk'un G.Saray'ı 28 haftada bu puana ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti. 2,67 puan ortalamasıyla zirveye yükseldi.