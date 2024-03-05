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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kırılmadık rekor bırakmadı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, istatistiklerle Avrupa'da ise 2. oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

Galatasaray'daki ilk yılında şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, bu sezon da zafere koşuyor. Beşiktaş engelini de aşarak liderliğini emin adımlarla sürdüren tecrübeli hoca, adını tarihe yazdırıp efsane olma yolunda ilerliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de 28 maça çıkan Buruk, sadece bir kez mağlup oldu. 24 galibiyet alan tecrübeli çalıştırıcı, rakipleriyle 3 kez de berabere kalarak 75 puan topladı. Buruk'un G.Saray'ı 28 haftada bu puana ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti. 2,67 puan ortalamasıyla zirveye yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

DERBİLERİN EFENDİSİ

Okan Buruk, Süper Lig'de çıktığı derbi maçlarındaki performansıyla da parmak ısırtıyor. 4 büyük takım arasındaki maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kuran tecrübeli çalıştırıcının bileği bükülmüyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 11 maça çıkan Buruk, 8 derbiden galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

Ezeli rakipleriyle 2 kez de berabere kalan tecrübeli, sadece geçen sezon Beşiktaş'a yenildi. Buruk, en az 10 derbide görev yapan hocalar arasında en yüksek yüzdeye sahip isim oldu. Buruk öğrencisi olduğu Fatih Terim'in izinden giderek Galatasaray'ın yeni efsanesi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

KUPA KOLEKSİYONERİ

Buruk, Süper Lig'de oyuncu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı. Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

DENİZLİ'Yİ YAKALADI

Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin rekoruna ortak oldu. Onun ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

G.SARAY EFSANESİ

Okan Buruk, Galatasaray'da hem futbolcu hem teknik direktör olarak da tarihe geçti. Tecrübeli hoca, Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI

Okan Buruk, bu sezon yeni transferlerin sınıfta kalmasıyla birçok oyuncuyu farklı mevkide kullandı. Barış Alper Yılmaz'a kale, stoper ve defansif orta saha haricinde her yerde forma şansı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

Sezona orta saha alternatifi olarak giren Kaan Ayhan birçok pozisyonda oynadı. Okan Buruk, bir dönem stoperde şans bulan Kaan'dan sağ bekte de verim aldı.
Sezon başında kiralık gittiği Genoa'dan dönen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'dan sol bekte katkı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

OKAN BURUK'UN REKORLARI

Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%81) ve puan ortalaması (2.5) yakalayan teknik direktör.
Süper Lig tarihinde en az 10 derbide görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine (%73) sahip isim.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

28 lig maçında 75 puanla Süper Lig tarihinde bu aşamayı en fazla puanla bitiren teknik direktör.
Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik direktör.
Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan (62 maç) teknik direktör.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

AVRUPA'DA EN BAŞARILI HOCALAR

1. Peter Bosz PSV 2.75
2. Okan Buruk G.Saray 2.67

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

3. Xabi Alonso Leverkusen 2.66
4. Simone İnzaghi İnter 2.65
5. Philippe Clement Rangers 2.62

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

DERBİ PERFORMANSI

Maç:..............11
Galibiyet:..........8
Beraberlik:...........2
Mağlubiyet:...............1

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı! Cimbom'un yeni imparatoru

Galibiyet yüzdesi:. (%73)
Puan ortalaması:.........2.36
Attığı gol:............................ 21
Yediği gol:...............................7

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