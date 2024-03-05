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Galatasaray'da Mauro Icardi gözünü o tarihe çevirdi!

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi bu sezona oldukça etkili bir başlangıç yapmıştı. Arjantinli yıldız yaşadığı sakatlığın ardından eski günlerini mumla ararken Icardi'ye önemli bir fırsat doğdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 09:50
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Galatasaray'da Mauro Icardi gözünü o tarihe çevirdi!

Galatasaray bu sezon geçen sezon olduğu gibi ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi gözünü o tarihe çevirdi!

Sarı-kırmızılılar son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşmış ve mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi gözünü o tarihe çevirdi!

Alınan bu galibiyet Galatasaray'da şampiyonluk yolunda büyük bir coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılılar derbinin ardından hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde son hız devam ediyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi gözünü o tarihe çevirdi!

Diğer yandan Cimbom'da takımın yıldız ismi Mauro Icardi'nin durumu büyük bir dikkatle takip ediliyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi gözünü o tarihe çevirdi!

Yıldız futbolcu yeni sezona oldukça etkili bir başlangıç yapmış ve skora yaptığı katkılarla sarı-kırmızılı taraftarların tekrar beğenisini kazanmıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi gözünü o tarihe çevirdi!

Fakat Icardi için sezonun ilk devresinde Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ettikleri derbide yaşadığı sakatlık işleri değiştirdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi gözünü o tarihe çevirdi!

Futbolcu o günden beri eski günlerini resmen mumla arıyor. Oyuncunun gol yollarında verdiği katkıdaki düşüş dikkatlerden kaçmıyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi gözünü o tarihe çevirdi!

Ayağındaki sakatlığı henüz tam atlatamayan Mauro Icardi, derbide de beklenen performansından uzaktı. Okan Buruk'un '%100 ile oynamadı ama takıma liderlik yaptı' dediği Arjantinli yıldız, gözünü milli araya çevirdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi gözünü o tarihe çevirdi!

Takım için fedaraklık yapan Icardi, Çaykur Rize ve Kasımpaşa maçlarından sonra dinlenme süreci bulacak. Bu ara, 17 Mart'tan 3 Nisan'a kadar maça çıkmayacak yıldıza sakatlığının geçmesi ilaç gibi gelecek.

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