Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi yıldız isimden kötü haber! Forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Galatasaray'da gözler derbiye çevrildi. Cimbom 28. haftada Beşiktaş'a konuk olacak. Derbi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılara yıldız isimden kötü haber geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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3 İSİM ÇALIŞMALARA BAŞLADI!
Sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Hakim Ziyech çalışmalara başladı.
ICARDI SAHNE ALACAK!
Antalyaspor maçında cezası sebebiyle oynayamayan Fatih Karagümrük'e karşı hafif ağırları olan Icardi, derbide sahada olacak.
Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a yıldız oyuncudan kötü haber geldi.
ZIYECH DERBİDE YER ALMAYACAK
Milliyet'te yer alan habere göre, Hakim Ziyech Beşiktaş maçında süre alamayacak.
Faslı yıldız derbi kadrosuna dahil olsa da Okan Buruk henüz hazır olmayan yıldız oyuncuya görev vermesi beklenmiyor.
30 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta görev alırken 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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