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Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi yıldız isimden kötü haber! Forma giyemeyecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Galatasaray'da gözler derbiye çevrildi. Cimbom 28. haftada Beşiktaş'a konuk olacak. Derbi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılara yıldız isimden kötü haber geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 15:31
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Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi yıldız isimden kötü haber! Forma giyemeyecek

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı kırmızılılar evinde rakibine 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi yıldız isimden kötü haber! Forma giyemeyecek

UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi.

Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi yıldız isimden kötü haber! Forma giyemeyecek

Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.

Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi yıldız isimden kötü haber! Forma giyemeyecek

3 İSİM ÇALIŞMALARA BAŞLADI!
Sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Hakim Ziyech çalışmalara başladı.

Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi yıldız isimden kötü haber! Forma giyemeyecek

ICARDI SAHNE ALACAK!

Antalyaspor maçında cezası sebebiyle oynayamayan Fatih Karagümrük'e karşı hafif ağırları olan Icardi, derbide sahada olacak.

Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi yıldız isimden kötü haber! Forma giyemeyecek

Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi yıldız isimden kötü haber! Forma giyemeyecek

ZIYECH DERBİDE YER ALMAYACAK

Milliyet'te yer alan habere göre, Hakim Ziyech Beşiktaş maçında süre alamayacak.

Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi yıldız isimden kötü haber! Forma giyemeyecek

Faslı yıldız derbi kadrosuna dahil olsa da Okan Buruk henüz hazır olmayan yıldız oyuncuya görev vermesi beklenmiyor.

Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi yıldız isimden kötü haber! Forma giyemeyecek

30 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta görev alırken 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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