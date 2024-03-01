GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e sürpriz talip! Rekor satış...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Sacha Boey'in ardından bir rekor satış daha yapmaya hazırlanıyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'a talip çıktı. Yıldız oyuncuya dev bir bonserivs teklifi gelmek üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Akşam'ın Arabistan basınından derlediği habere göre; İki Suudi kulübünün Barış Alper Yılmaz'a teklif yapacağı iddia edildi.
REKOR KIRABİLİR
Bu kulüplerin Barış Alper Yılmaz için gözden çıkardığı rakam ise dudak uçuklattı.
Arap basınında yer alan haberin detaylarında; iki kulübün de Barış Alper için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Eğer transfer bu rakamla gerçekleşirse milli oyuncu, bonservisine en çok bedel ödenen Türk oyuncu olacak.
GALATASARAY RAKAMLARI
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 95 maça çıktı.
Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 9 asist üreterek skora etki etti.
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