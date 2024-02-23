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Galatasaray'dan Rafa Silva bombası! Transfer...

Son dakika spor haberleri... Ara transfer döneminde bazı isimlerin transferini noktalayamayan Galatasaray'da Rafa Silva ismi yazın ilk bomba hamlesi olacak gibi duruyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda bonservisi elinde olacak oyuncu için temaslara başladı. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan Rafa Silva bombası! Transfer...

Yaz transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Galatasaray, Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Rafa Silva'ya kancayı taktı.

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Galatasaray'dan Rafa Silva bombası! Transfer...

30 yaşındaki Silva'yı başka kulüplere kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı alan Cimbom, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

Galatasaray'dan Rafa Silva bombası! Transfer...

Asıl mevkisi forvet arkası olmasına rağmen sağ ve sol kanatta da başarıyla görev yapabilen Rafa Silva üstün tekniği ve oyun zekasıyla biliniyor.

Galatasaray'dan Rafa Silva bombası! Transfer...

Sağ ayağını kullanan Portekizli futbolcu bu sezon 37 maçta 15 gol atarken 13 de asist yaptı. Rafa 25 kez Portekiz Milli Takımı formasını giydi.

Galatasaray'dan Rafa Silva bombası! Transfer...

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Sarı-kırmızılı kurmayların da Silva'nın menajeri ile görüşme kararı aldığı ifade edildi. Transferde geç kalmak istemeyen Galatasaray elini çabuk tutmak istiyor.

Galatasaray'dan Rafa Silva bombası! Transfer...

İMZA PARASI VERİLECEK

Bonservisi elinde olacak olan Silva için Fenerbahçe'nin imza parası vermeye hazır olduğu da gelen haberler arasında.

Galatasaray'dan Rafa Silva bombası! Transfer...

37 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Benfica formasıyla 37 resmi maça çıkan Rafa Silva bu karşılaşmalarda 15 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.

Galatasaray'dan Rafa Silva bombası! Transfer...

ORTA SAHADA ÇOK YÖNLÜ BİRİ

Teknik direktör Okan Buruk'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu görünümünde olan Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda bitecek. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Silva; forvet arkası, sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor.

Galatasaray'dan Rafa Silva bombası! Transfer...

2019 yılında 30 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan Silva'ya güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor. Futbolcu, Benfica taraftarlarının beğendiği isimlerden biri olarak gösteriliyor.

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