Galatasaray'dan Rafa Silva bombası! Transfer...
Son dakika spor haberleri... Ara transfer döneminde bazı isimlerin transferini noktalayamayan Galatasaray'da Rafa Silva ismi yazın ilk bomba hamlesi olacak gibi duruyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda bonservisi elinde olacak oyuncu için temaslara başladı. GS SPOR HABERLERİ
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30 yaşındaki Silva'yı başka kulüplere kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı alan Cimbom, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.
Asıl mevkisi forvet arkası olmasına rağmen sağ ve sol kanatta da başarıyla görev yapabilen Rafa Silva üstün tekniği ve oyun zekasıyla biliniyor.
Sağ ayağını kullanan Portekizli futbolcu bu sezon 37 maçta 15 gol atarken 13 de asist yaptı. Rafa 25 kez Portekiz Milli Takımı formasını giydi.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK
Sarı-kırmızılı kurmayların da Silva'nın menajeri ile görüşme kararı aldığı ifade edildi. Transferde geç kalmak istemeyen Galatasaray elini çabuk tutmak istiyor.
İMZA PARASI VERİLECEK
Bonservisi elinde olacak olan Silva için Fenerbahçe'nin imza parası vermeye hazır olduğu da gelen haberler arasında.
37 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Benfica formasıyla 37 resmi maça çıkan Rafa Silva bu karşılaşmalarda 15 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.
ORTA SAHADA ÇOK YÖNLÜ BİRİ
Teknik direktör Okan Buruk'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu görünümünde olan Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda bitecek. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Silva; forvet arkası, sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor.
2019 yılında 30 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan Silva'ya güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor. Futbolcu, Benfica taraftarlarının beğendiği isimlerden biri olarak gösteriliyor.
Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.
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