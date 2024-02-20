Haberler Galatasaray Cedric Bakambu'dan flaş Galatasaray göndermesi: En heyecanlı transferim...

Cedric Bakambu'dan flaş Galatasaray göndermesi: En heyecanlı transferim...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sergilediği futbolla fazla forma şansı bulamayan Cedric Bakambu yeni takımı Villarreal'de oldukça mutlu, Kongolu futbolcu İspanyol basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 19:14
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cedric Bakambu'dan flaş Galatasaray göndermesi: En heyecanlı transferim...

Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan ve kış transfer döneminde La Liga ekibi Real Betis'in yolunu tutan Demokratik Kongolu forvet Cedric Bakambu, İspanyol basınına konuştu.

İŞTE BAKAMBU'NUN SÖZLERİ:

En heyecan verici transferlerimden biri. Yeteneğimi ve içimdeki her şeyi ortaya koymak için hazırım.

Villarreal'de geçirdiğim süre ile arada çok büyük bir fark yok. Hala aynı oyuncuyum ancak şu anda daha fazla tecrübeliyim. Şu anki ruh halim kendimi en iyi hissettiğim versiyon.

Yanlış bir transfer olmadığımı kanıtlamak için her şeyimi vermeliyim. Bu harika bir fırsat. Harika şeyler yapabileceğimi biliyorum. İFadelerini kullandı.

Cedric Bakambu, Real Betis ile 1 karşılaşmaya çıktı. Kongolu forvet gol ya da asist katkısında bulunamadı.

DİĞER
Yeşilçam’ın tonton dedesi olarak çok sevilmişti… Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış!
Bomba iddia: DEM Parti İBB adaylarının listesini YSK'ya geç teslim etti
Szymanski'nin transferini duyurdular!
R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Icardi paylaşımı!
Cimbom'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Berat Kandili hangi gün, ayın kaçı?
EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı eş durumu atama, yer değiştirme kura sonuç ekranı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bülent Uygun'dan taraftara sitem! Bülent Uygun'dan taraftara sitem! 19:52
Bakambu'dan flaş G.Saray göndermesi! Bakambu'dan flaş G.Saray göndermesi! 19:11
Bandırmaspor'da flaş istifa! Bandırmaspor'da flaş istifa! 18:09
Bakan Bak'tan haltercilere tebrik! Bakan Bak'tan haltercilere tebrik! 17:12
G.Saray'dan Icardi paylaşımı! G.Saray'dan Icardi paylaşımı! 17:10
R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü 17:06
Daha Eski
Bakan Bak Millileri ziyaret etti! Bakan Bak Millileri ziyaret etti! 16:53
Milli haltercilerimizden tam 24 madalya! Milli haltercilerimizden tam 24 madalya! 16:43
F.Bahçe'de Fred ve Osayi sevinci! F.Bahçe'de Fred ve Osayi sevinci! 16:27
Başakşehir'de Gaziantep maçı hazırlıkları! Başakşehir'de Gaziantep maçı hazırlıkları! 16:20
Fatih Terim ayrılıyor! İşte yeni takımı Fatih Terim ayrılıyor! İşte yeni takımı 16:17
Muslera damga vuruyor! 3. sırada yer aldı! Muslera damga vuruyor! 3. sırada yer aldı! 16:03