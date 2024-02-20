Cedric Bakambu'dan flaş Galatasaray göndermesi: En heyecanlı transferim...

Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan ve kış transfer döneminde La Liga ekibi Real Betis'in yolunu tutan Demokratik Kongolu forvet Cedric Bakambu, İspanyol basınına konuştu.

İŞTE BAKAMBU'NUN SÖZLERİ:

En heyecan verici transferlerimden biri. Yeteneğimi ve içimdeki her şeyi ortaya koymak için hazırım.

Villarreal'de geçirdiğim süre ile arada çok büyük bir fark yok. Hala aynı oyuncuyum ancak şu anda daha fazla tecrübeliyim. Şu anki ruh halim kendimi en iyi hissettiğim versiyon.

Yanlış bir transfer olmadığımı kanıtlamak için her şeyimi vermeliyim. Bu harika bir fırsat. Harika şeyler yapabileceğimi biliyorum. İFadelerini kullandı.

Cedric Bakambu, Real Betis ile 1 karşılaşmaya çıktı. Kongolu forvet gol ya da asist katkısında bulunamadı.