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Süper Nando

Süper Lig’de 25 karşılaşmada yediği 14 golle maç başına 0,56 ortalama yakalayan Uruguaylı eldiven, 2011-2012’yi bile solladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Süper Nando

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, 13. sezonunda kariyer zirvesine çıktı. 'Muslera'sı olan kazanır' ve 'Son anda Muslera' gibi sözlerle akıllara kazınan 37 yaşındaki Uruguaylı eldiven, ilerleyen yaşına rağmen yediği gol ortalamasıyla sezona damga vurdu. Sarı-kımızılı ekibin başarılı eldiveni 25 maçta yediği 14 golle maç başına 0,56 ortalama yakaladı.

EN İYİSİ 0,7'YDİ

Tecrübeli file bekçisi, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi. Sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşadığı ilk sezonunda (2011-12) kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı. Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamalarında en başarılı yılları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 olmuştu.

AVRUPA'DA İLK 3'TE

Muslera bu sezon Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen kaleciler arasında ilk 3'e girdi. En az 20 maça çıkan kaleciler hesaba katıldığında PSV'den Walter Benitez (0,45) ve Inter'in kalecisi Yann Sommer (0,50) ilk 2'de yer aldı. Listede Muslera 3. sıraya yerleşti.

MENAJERİ GELECEK

Kariyerinin en iyi yılını geçiren Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Taraflar arasında şu ana kadar bu konuda resmi bir adım atılmadı. 37 yaşındaki oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi ve görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Başarılı eldiven ligde 25 maçta kalesini 13 kez kapattı. Avrupa arenasında 13 karşılaşmada 20 gol yiyen Muslera, sadece elemelerde 2 mücadeleyi gol yemeden noktaladı.

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