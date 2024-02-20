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Galatasaray şampiyonluk modunu açtı! O istatistikler gündem oldu

Galatasaray, Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken son olarak deplasmanda MKE Ankraragücü'nü 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyet sonrası ligde liderliğini korurken ortaya çıkan istatistikler gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 06:50
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Galatasaray şampiyonluk modunu açtı! O istatistikler gündem oldu

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğuna koşuyor.

Galatasaray şampiyonluk modunu açtı! O istatistikler gündem oldu

Sarı- kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray şampiyonluk modunu açtı! O istatistikler gündem oldu

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ilk yarıda Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi'nin attığı gollerle 3-0 kazanan Cimbom, puanını 69'a yükseltti.

Galatasaray şampiyonluk modunu açtı! O istatistikler gündem oldu

Haftaya lider giren ancak Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiğiyle zirveyi rakibine devreden Galatasaray, 24 saat sonra koltuğu devraldı.

Galatasaray şampiyonluk modunu açtı! O istatistikler gündem oldu

Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Galatasaray şampiyonluk modunu açtı! O istatistikler gündem oldu

OKAN BURUK: YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Lig Avrupa ve kupada sahaya çıktığı son 10 maçı da kazanan Galatasaray, ligde ise üst üste 7. kez galip geldi, yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.

Galatasaray şampiyonluk modunu açtı! O istatistikler gündem oldu

Son yenilgisini 11 Kasım 2023'te yaşayan Aslan, daha sonraki 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray şampiyonluk modunu açtı! O istatistikler gündem oldu

Bu sezon taraftarları önünde oynadığı 13 maçı da kazanan Galatasaray, deplasmanda ise 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı, sadece Hatay'a kaybetti.

Galatasaray şampiyonluk modunu açtı! O istatistikler gündem oldu

24. şampiyonluğu ne kadar istediğini ortaya koyarken teknik direktör Okan Buruk da "Şampiyonluk yolundayız.

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