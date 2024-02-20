Galatasaray şampiyonluk modunu açtı! O istatistikler gündem oldu
Galatasaray, Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken son olarak deplasmanda MKE Ankraragücü'nü 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyet sonrası ligde liderliğini korurken ortaya çıkan istatistikler gündem oldu. İşte detaylar...
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Haftaya lider giren ancak Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiğiyle zirveyi rakibine devreden Galatasaray, 24 saat sonra koltuğu devraldı.
Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 10. galibiyetini elde etti.
OKAN BURUK: YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ
Lig Avrupa ve kupada sahaya çıktığı son 10 maçı da kazanan Galatasaray, ligde ise üst üste 7. kez galip geldi, yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.
Son yenilgisini 11 Kasım 2023'te yaşayan Aslan, daha sonraki 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Bu sezon taraftarları önünde oynadığı 13 maçı da kazanan Galatasaray, deplasmanda ise 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı, sadece Hatay'a kaybetti.
24. şampiyonluğu ne kadar istediğini ortaya koyarken teknik direktör Okan Buruk da "Şampiyonluk yolundayız.
Hiçbir bahane yok. Yoğun fikstürü biliyoruz ve yolumuza devam edeceğiz" diyerek iddialı konuştu.
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