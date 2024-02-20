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Galatasaray'ın Sparta Prag mesaisi başladı! Icardi'ye doğum günü sürprizi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 14:46
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Galatasaray'ın Sparta Prag mesaisi başladı! Icardi'ye doğum günü sürprizi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Geniş alanda top kapma çalışmasıyla süren idman, topa sahip olma çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenmanla Sparta Prag karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

ICARDI'YE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin doğum günü kutlandı. Teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları pasta kesip, Icardi'yi tebrik etti.

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