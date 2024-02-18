Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o sorun yönetimi derinden düşündürüyor!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o sorun yönetimi derinden düşündürüyor!

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile Süper Lig'de kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken sarı-kırmızılılarda o sorun yönetimi derinden düşündürüyor. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 11:53
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o sorun yönetimi derinden düşündürüyor!

Süper Lig devlerinden Galatasaray bu sezon her kulvarda başarılı olabilmek adına kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o sorun yönetimi derinden düşündürüyor!

Sarı-kırmızılılarda takıma katılan isimlerin yanı sıra pek çok isim de takımdan ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o sorun yönetimi derinden düşündürüyor!

Galatasaray'dan başka takıma kiralama yoluyla ayrılan oyuncuların sayısı ise bir hayli fazla. Bu futbolcularla ilgili ortaya çıkan sorun yönetimi düşündürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o sorun yönetimi derinden düşündürüyor!

Galatasaray sezon başında 9, Ocak ayında ise 2 oyuncusunu kiralık olarak gönderdi. Ara transfer dönemde Berkan Kutlu geri döndü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o sorun yönetimi derinden düşündürüyor!

Başakşehir'de oynayan Dubois ve Westerlo'da forma giyen Emin Bayram beğeni toplarken diğer isimler sınıfta kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o sorun yönetimi derinden düşündürüyor!

Özellikle de büyük umutlarla Aston Villa'ya gönderilen ve yaklaşık 30 milyon euro'luk bir gelir beklentisi olan Zaniolo...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o sorun yönetimi derinden düşündürüyor!

Yine sözleşmesinde 9 milyon euro'luk bedel olan Yunus Akgün de henüz Leicester'da tutunacak bir performans ortaya koyamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o sorun yönetimi derinden düşündürüyor!

Ross, Cicaldau, Yusuf Demir ve Taylan'ın da geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o sorun yönetimi derinden düşündürüyor!

Ankaragücü'ne giden Kazımcan ve Hatayspor'a kiralanan Halil de kaderlerini kendileri çizecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o sorun yönetimi derinden düşündürüyor!

5 milyon euro kiralama bedeli ve 22.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İngiltere'de aradığını bulamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o sorun yönetimi derinden düşündürüyor!

İngiliz ekibi sadece 2 gollük katkı yapan oyuncunun opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

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