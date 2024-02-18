GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek zirvenin sahibi oldu.

Galatasaray'ın 2. golünü kaydeden Davinson Sanchez maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE DAVINSON'UN SÖZLERİ

Davinson Sanchez: "Önemli 3 puandı. Kendimize güvenerek oynadık. Çok mutluyuz. Önümüzde Sparta Prag ile rövanş maçı var, o maç öncesinde moral oldu. İlk yarıda iyi oynadık. Zaten antrenmanda yaptığımız şeyleri yaptık, hazırlanmıştık. Rakiplerin nasıl oynayacağını biliyoruz, bunlara çalışıyoruz. Rakip boşluk bulunca tehlike yaratabilecekti. Sezon uzun. Şampiyonluk için hala çok maç var. Maç maç devam etmeliyiz. Kazandıkça kendimize güvenimiz artıyor." ifadelerini kullandı.