Galatasaray'da Dries Mertens: Muslera bizi mücadelede tuttu!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sparta Prag maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Kolay bir maç olmadı. Ancak mücadelemizi sonuna kadar verdik. Maçta her birimiz iyiydik ancak Muslera kesinlikle bizi mücadelede tutan isimdi."

"Şut atmazsan, gol de atamazsın. Bu yüzden daha fazla şut atmamız lazım. Prag'daki maça iyi hazırlanmalıyız, kolay olmayacak. Çalışıp, gidersek turu geçebiliriz. Ancak Muslera kesinlikle bizi maçta tutan isim oldu."