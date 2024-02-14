TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Muslera kararı! İşte yapılacak teklif
Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler sözleşmesi sona erecek futbolculara çevrildi. Sarı kırmızılı yönetim 13. yılına girecek Uruaylı eldiven Fernando Muslera için düğmeye bastı. İşte Galatasaray'ın tecrübeli oyuncu için yapacağı teklif... | GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin kapısını henüz yeni bir kontratla çalmadı.
Kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak bakan 37 yaşındaki Muslera da teklif bekliyor.
Yönetim ve teknik heyetin bu konuda henüz adım atmaması endişelendirse de önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlaması bekleniyor.
Sarı kırmızılı kurmaylar, Muslera için kısa süreli bir öneriyle gitmeyi planlıyor.
Haziran'da 38 yaşında olacak Uruguaylı efsaneye 1 yıllık kontrat önerilecek.
Galatasaray yönetimi, 2.5 milyon euro kazanan Muslera'dan ayrıca ciddi bir indirim de talep edecek.
37 yaşındaki Muslera, 492 kez forma giydiği G.Saray'da toplamda 15 kupa kazanmayı başardı.
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