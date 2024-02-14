Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Muslera kararı! İşte yapılacak teklif

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Muslera kararı! İşte yapılacak teklif

Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler sözleşmesi sona erecek futbolculara çevrildi. Sarı kırmızılı yönetim 13. yılına girecek Uruaylı eldiven Fernando Muslera için düğmeye bastı. İşte Galatasaray'ın tecrübeli oyuncu için yapacağı teklif... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Muslera kararı! İşte yapılacak teklif

Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler sözleşmesi sona erecek olan futbolculara çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Muslera kararı! İşte yapılacak teklif

Bu isimlerin başında Galatasaray'da efsaneleşen Fernando Muslera geliyor...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Muslera kararı! İşte yapılacak teklif

2011'de geldiği Galatasaray'da 13. yılına giren Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Muslera kararı! İşte yapılacak teklif

Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin kapısını henüz yeni bir kontratla çalmadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Muslera kararı! İşte yapılacak teklif

Kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak bakan 37 yaşındaki Muslera da teklif bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Muslera kararı! İşte yapılacak teklif

Yönetim ve teknik heyetin bu konuda henüz adım atmaması endişelendirse de önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Muslera kararı! İşte yapılacak teklif

Sarı kırmızılı kurmaylar, Muslera için kısa süreli bir öneriyle gitmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Muslera kararı! İşte yapılacak teklif

Haziran'da 38 yaşında olacak Uruguaylı efsaneye 1 yıllık kontrat önerilecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Muslera kararı! İşte yapılacak teklif

Galatasaray yönetimi, 2.5 milyon euro kazanan Muslera'dan ayrıca ciddi bir indirim de talep edecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Yusuf bombası! Sözleşmesindeki madde...
Barış Alper'e Ada kancası!
Namaz vakitleri İstanbul 14 Şubat 2024
Dolar ne kadar? Canlı Döviz Kuru takibi
Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı şartları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brahim Diaz attı, R. Madrid avantajı kaptı! Brahim Diaz attı, R. Madrid avantajı kaptı! 01:02
Brahim Diaz attı, R. Madrid avantajı kaptı! Brahim Diaz attı, R. Madrid avantajı kaptı! 01:01
M. City Danimarka'da avantajı kaptı! M. City Danimarka'da avantajı kaptı! 01:00
Kanarya yarı finalde! Kanarya yarı finalde! 23:16
Kanarya yarı finalde! Kanarya yarı finalde! 23:14
Leipzig - R. Madrid | CANLI Leipzig - R. Madrid | CANLI 22:58
Daha Eski
M. City Danimarka'da avantajı kaptı! M. City Danimarka'da avantajı kaptı! 22:56
Beşiktaş'ta Santos tartışması! Puan ortalaması... Beşiktaş'ta Santos tartışması! Puan ortalaması... 22:44
P. Karşıyaka Cimbom'u devirdi! P. Karşıyaka Cimbom'u devirdi! 22:39
P. Karşıyaka Cimbom'u devirdi! P. Karşıyaka Cimbom'u devirdi! 22:38
Buruk'tan Prag maçı için çok konuşulacak plan! Buruk'tan Prag maçı için çok konuşulacak plan! 22:14
Beşiktaş'tan flaş Al Musrati hamlesi! Beşiktaş'tan flaş Al Musrati hamlesi! 22:14