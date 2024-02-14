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Dinkçi'ye rezervasyon

Dinkçi'ye rezervasyon

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Dinkçi'ye rezervasyon

Ara transferde Berkan'ı yeniden kadrosuna katan, Vinicius, Köhn ve Aurier'i transfer ederek kadrosunu güçlendiren Galatasaray gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Almanya'dan yaptığı transferler ile dikkat çeken Aslan'ın yeni bombası Werder Bremen'den Eren Dinkçi oldu. 22 yaşındaki yaşındaki sağ kanatla ön anlaşma sağlayan yönetim, adeta sezon sonuna rezervasyon yaptı.

ÇIKIŞ MADDESİ VAR

Bonservisi Werder Bremen'de bulunan fakat Heidenheim'da kiralık oynayan Eren, Bundesliga'da 20 maçta 7 gol, 1 asistle dikkat çekti. 2025'e kadar kontratı olan genç oyuncunun 5 milyon euro'luk çıkış maddesi var. G.Saray bu transferi 3 milyon euro civarında bitirecek. Böylece Kaan, Kerem Demirbay, Eyüp ve Gökdeniz'den sonra Almanya'dan bir isim daha gelecek.

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