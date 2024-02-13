Galatasaray - Sparta Prag maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de şampyonluk mücadelesi veren Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, son 16 play-off turunda Çek ekibi Sparta Prag ile karşılaşacak.

15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak müsabakada düdük çalacak hakem belli oldu.

Galatasaray - Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.

Galatasaray - Sparta Prag maçında VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Ricardo de Burgos oturacak.

Hernandez, daha önce oynanan PSV Eindhoven ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçını da yönetmişti.

Galatasaray, mücadeleyi 5-1 kaybetmişti.