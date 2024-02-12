TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Bu sezon gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden olan 23 yaşındaki oyuncuya Almanya ve İtalya kulüplerinin ardından İngiliz devi Tottenham devreye girdi. Tottenham scoutları, Barış Alper Yılmaz'ın transferi için olumlu rapor verdi. İşte belirlenen bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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İlk 11'in bankosu haline gelen Barış Alper bu başarısını ekstra çalışmalara borçlu.
Florya'daki antrenmanlarla yetinmeyen 2000 doğumlu futbolcu, tuttuğu özel spor hocasıyla düzenli fiziksel çalışmalar yapıyor.
Milli oyuncu ayrıca profesyonel destek alıyor ve maç analizleriyle rakiplerine göre kendisini hazırlıyor.
Yükselen performansıyla göz dolduran Barış Alper, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında.
Farklı mevkilerde de oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu, takımın jokeri konumunda.
Takıma büyük katkı veren Barış Alper Yılmaz, taraftarın da sevgilisi haline geldi.
EN AZ 20 MİLYON EURO!
Sabah'ın haberine göre; Almanya ve İtalya'dan kulüplerin yakından takip ettiği yıldız oyuncuyu son olarak Tottenham transfer listesine aldı.
Galatasaray'a kiralık gönderdiği Ndombele'nin performansını takip eden İngiliz ekibi, bir anda Barış Alper Yılmaz'ı fark etti.
Ndombele yerine Barış Alper'i izlemeye başlayan Tottenham scoutları, transfer için olumlu rapor hazırladı.
EURO 2024'te boy gösterecek Barış için Galatasaray'ın bonservis beklentisi 20 milyon Euro'nun üzerinde.
Barış Alper, Temmuz 2021'de 2 milyon 100 bin Euro'ya Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilmişti.
Bu sezon 38 resmi forma giyen Barış Alper, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Yıldız oyuncunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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