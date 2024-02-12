Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...

TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Bu sezon gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden olan 23 yaşındaki oyuncuya Almanya ve İtalya kulüplerinin ardından İngiliz devi Tottenham devreye girdi. Tottenham scoutları, Barış Alper Yılmaz'ın transferi için olumlu rapor verdi. İşte belirlenen bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...

Gaziantep FK ve Samsunspor'un ardından Başakşehir'e de gol atan Barış Alper Yılmaz son dönemin en formda oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

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TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...

İlk 11'in bankosu haline gelen Barış Alper bu başarısını ekstra çalışmalara borçlu.

TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...

Florya'daki antrenmanlarla yetinmeyen 2000 doğumlu futbolcu, tuttuğu özel spor hocasıyla düzenli fiziksel çalışmalar yapıyor.

TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...

Milli oyuncu ayrıca profesyonel destek alıyor ve maç analizleriyle rakiplerine göre kendisini hazırlıyor.

TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...

Yükselen performansıyla göz dolduran Barış Alper, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında.

TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...

Farklı mevkilerde de oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu, takımın jokeri konumunda.

TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...

Ndombele yerine Barış Alper'i izlemeye başlayan Tottenham scoutları, transfer için olumlu rapor hazırladı.

TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...

EURO 2024'te boy gösterecek Barış için Galatasaray'ın bonservis beklentisi 20 milyon Euro'nun üzerinde.

TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...

Barış Alper, Temmuz 2021'de 2 milyon 100 bin Euro'ya Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilmişti.

TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...

Bu sezon 38 resmi forma giyen Barış Alper, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...

Yıldız oyuncunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Barış Alper Yılmaz hamlesi! Bonservis bedeli...

23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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