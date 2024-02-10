Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bence maça çok iyi başladık. Kendi oyunumuz, oyuncularımızın taktik disiplini ve taraftarlarımızın muhteşem baskısı... Rakibimizi belli bir dakikaya kadar kalemize getirmedik. Birçok şeyde üstün bir oyun ortaya koyduk. Bugün bize harika bir destek veren taraftarlarımızın Sparta Prag maçında da aynı atmosferi yaratmalarını bekliyoruz."

"İşin başında ben varım diye benim başarım gibi görünüyor ama bu ekibimizin bir başarısı. Camia olarak bir hikaye yazmaya çalışıyoruz. 24. şampiyonluk bizim için çok önemli."

"Kerem'im ayağına bir darbe geldi. Nelsson'un da düşmeden dolayı bir spazmı yani şişliği oldu. Nelsson, bir sonraki maça yetişecek gibi gözüküyor ama yarınki kontrollerinden sonra net bir şekilde belli olur."