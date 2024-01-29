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Barış Alper Yılmaz: Daha önemlisi kazanmaktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'İn 23. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Cimbom'un ikinci golünü atan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 23:08
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Barış Alper Yılmaz: Daha önemlisi kazanmaktı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Sarı-kırmızılılarda 89. dakikada attığı golle takımının galibiyetinde başrol oynayan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti getiren golü attığı için çok mutlu olduğunu aktaran 23 yaşındaki futbolcu, "Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada çok iyi mücadele vardı. Bölge bölge değişiyor ama benim için önemli değil. Her pozisyonda kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Hocam nerede şans verirse elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyorum. Bence de güzel bir goldü" diye konuştu.

"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Mücadelelere birer birer hazırlandıklarını ifade eden Barış Alper, "Bence şu an yolun daha çok başındayız. İlerleyen haftalarda neler biter bilmiyoruz. Kazanmak önemliydi" şeklinde konuştu.

Farklı pozisyonlarda forma giymesiyle ilgili bir soruya Barış Alper, şu yanıtı verdi:

"Hocamın karar verdiği bir şey. Beni etkilemiyor. Kulübüme hizmet etmek istiyorum. Galatasaray'a layık olmaya çalışıyorum."

"KENDİMİ OLABİLDİĞİNCE GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Sarı-kırmızılı futbolcu, hakkında çıkan transfer konuşmalarıyla ilgili bir soruya ise "Böyle haberler çıkıyor. Mutlu oluyorum ama onlar beni çok etkilemiyor. Ben kendime bakıyorum. Çok çalışıyorum. Özel bir ekiple çalışıyorum. Kendimi olabildiğince geliştirmek istiyorum" cevabını verdi.

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