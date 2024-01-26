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TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Son dakika spor haberi: Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da sağ bek arayışları hız kazandı. Bayern Münih'e imza atması için geri sayıma geçilen Boey'in yerine takviye planlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İtalya Serie A'da buldu. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 11:50
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da önemli ayrılıklar yaşanması gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Sarı-kırmızılı takımdaki performanslarıyla göz dolduran yıldız futbolculara Avrupa kulüplerinin ilgisi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom'da gidecek-gelecek isimler hakkında kararlar veriliyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Güç kaybetmek istemeyen Aslan, veda edecek oyuncuların yerini çabuk bir şekilde doldurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Okan Buruk ve yönetim, transfer operasyonunu koordineli bir şekilde yürütüyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

SACHA BOEY AYRILIYOR!
Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, ara transfer döneminde takımdan ayrılıyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu, kariyerinde önemli bir adım atacak.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

YENİ TAKIMI BAYERN MÜNİH!
Sarı-kırmızılı takıma veda edecek olan Sacha Boey, Alman devi Bayern Münih'e transfer olmak için geri sayıma geçti.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Sacha Boey ve Alman yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Galatasaray ile pazarlıklarda bulunan Bayern Münih'in kısa sürede transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Kulüplerin de anlaşmasıyla birlikte Sacha Boey, yeni takımıyla sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Sacha Boey'un ayrılığının ardından yerini çabuk doldurmak isteyen Galatasaray yönetimi transfer için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

ZEKİ ÇELİK OPERASYONU!
Sağ bek mevkisine takviye planlayan sarı-kırmızılılar, rotayı İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Roma'da forma giyen Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Yerli takviyesine önem veren yönetim, Roma'dan ayrılması beklenen A Milli yıldızın peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Pazarlıklara başlayacak olan kurmaylar, 2 Ocak'taki Avrupa listesine Zeki Çelik'in ismini yetiştirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Bu sezon Roma'da 15 resmi maçta forma giyen Zeki Çelik 2 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

A Milli yıldızın Roma'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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