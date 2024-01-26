TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'un yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki
Son dakika spor haberi: Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da sağ bek arayışları hız kazandı. Bayern Münih'e imza atması için geri sayıma geçilen Boey'in yerine takviye planlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İtalya Serie A'da buldu. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Güç kaybetmek istemeyen Aslan, veda edecek oyuncuların yerini çabuk bir şekilde doldurmak istiyor.
Okan Buruk ve yönetim, transfer operasyonunu koordineli bir şekilde yürütüyor.
SACHA BOEY AYRILIYOR!
Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, ara transfer döneminde takımdan ayrılıyor.
Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu, kariyerinde önemli bir adım atacak.
YENİ TAKIMI BAYERN MÜNİH!
Sarı-kırmızılı takıma veda edecek olan Sacha Boey, Alman devi Bayern Münih'e transfer olmak için geri sayıma geçti.
Sacha Boey ve Alman yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.
Galatasaray ile pazarlıklarda bulunan Bayern Münih'in kısa sürede transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.
Kulüplerin de anlaşmasıyla birlikte Sacha Boey, yeni takımıyla sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.
Sacha Boey'un ayrılığının ardından yerini çabuk doldurmak isteyen Galatasaray yönetimi transfer için kolları sıvadı.
ZEKİ ÇELİK OPERASYONU!
Sağ bek mevkisine takviye planlayan sarı-kırmızılılar, rotayı İtalya'ya çevirdi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Roma'da forma giyen Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor.
Yerli takviyesine önem veren yönetim, Roma'dan ayrılması beklenen A Milli yıldızın peşine düştü.
Pazarlıklara başlayacak olan kurmaylar, 2 Ocak'taki Avrupa listesine Zeki Çelik'in ismini yetiştirmeyi planlıyor.
Bu sezon Roma'da 15 resmi maçta forma giyen Zeki Çelik 2 asistlik katkı verdi.
A Milli yıldızın Roma'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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