TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray kadrosunu güçlendirmek istiyor. Yoluna 3 kulvarda devam eden sarı kırmızılılar, Angelino'nun alternatiflerini aramaya başladı. Transfer penceresinin açılmasıyla birlikte Okan Buruk'un istediği isimlere yönelen Galatasaray kurmayları Barcelona alt yapısından yetişen İspanyol sol bek oyuncusuna kancayı taktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde bulunuyor.
Aslan, rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Galatasaray geçtiğimiz hafta ise Trabzonspor deplasmanına çıktı.
Wilfried Zaha'nın 2 gol ve 1 asistlik performasıyla dikkat çektiği mücadeleyi Cimbom 5-1 kazandı.
Fenerbahçe ise Kadıköy'de karşılaştığı Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonluk yarışındaki ezeli rakipler 22. haftaya 54 puanla girdi.
Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Aslan, bu hafta rakibini yenmek istiyor.
Cimbom'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi de belli oldu.
Sarı-kırmızılılar son 16 turunda Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Diğer yandan Aslan'ın Avrupa'da gidişatı sürüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir giriş yapan Okan Buruk'un öğrencileri, grup aşamasında turnuvaya veda etti.
Bayern Münih ve Kopenhag'ın arkasında kalan Cimbom, grubu Manchester United'ın üzerinde tamamladı.
Ancak Sarı-kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Galatasaray'ın, kupa 2'nin son 16 turundaki rakibi Sparta Prag oldu.
Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 tarihinde oynanacak.
Taraflar rövanş mücadelesinde ise 22 Şubat'ta karşılaşacak.
Okan Buruk, öğrencilerinden tüm kulvarlarda şampiyonluk istedi.
Ayrıca deneyimli çalıştıırcı, yönetimden devre arasında önemli takviyeler yapmasını talep etti.
Buruk, Angelino'nun yerine farklı bir ismin dahil edilmesini istedi.
Bekleneni veremeyen İspanyol futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
Bonservisi Red Bull Leipzig'de olan Angelino ile Marsilya ve Torino'nun yakından ilgilendiği biliniyor.
Aslan, sol bek sorununu yine İspanyol bir futbolcuyla çözmeyi planlıyor.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'da gündemindeki ismin Juan Miranda olduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılı ekip 24 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor.
Cimbom, Real Betis forması giyen futbolcuyu kadrosuna katmak ve 3 kulvarda da yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor
Miranda, Barcelona'nın altyapısında yetişen bir oyuncu.
3 yıldır Betis formasıyını giyen sol bek, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
İspanyol oyuncu bu sezon 16 maçta görev aldı.
Bu mücadelelerde ise toplam 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Miranda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Cimbom, 24 yaşındaki oyuncuyu cüzi bir miktar karşılığında ocak ayında transfer etmeyi planlıyor.
Juan Miranda'nın bonservis değeri ise 9 milyon Euro olarak biliniyor.
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