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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray kadrosunu güçlendirmek istiyor. Yoluna 3 kulvarda devam eden sarı kırmızılılar, Angelino'nun alternatiflerini aramaya başladı. Transfer penceresinin açılmasıyla birlikte Okan Buruk'un istediği isimlere yönelen Galatasaray kurmayları Barcelona alt yapısından yetişen İspanyol sol bek oyuncusuna kancayı taktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 10:43
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Galatasaray'da İstanbulspor maç hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında rakibini evinde ağırlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Cimbom zorlu mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Aslan, rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Galatasaray geçtiğimiz hafta ise Trabzonspor deplasmanına çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Wilfried Zaha'nın 2 gol ve 1 asistlik performasıyla dikkat çektiği mücadeleyi Cimbom 5-1 kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Fenerbahçe ise Kadıköy'de karşılaştığı Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Şampiyonluk yarışındaki ezeli rakipler 22. haftaya 54 puanla girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Aslan, bu hafta rakibini yenmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Cimbom'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi de belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Sarı-kırmızılılar son 16 turunda Bandırmaspor ile karşılaşacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Diğer yandan Aslan'ın Avrupa'da gidişatı sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir giriş yapan Okan Buruk'un öğrencileri, grup aşamasında turnuvaya veda etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Bayern Münih ve Kopenhag'ın arkasında kalan Cimbom, grubu Manchester United'ın üzerinde tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Ancak Sarı-kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Galatasaray'ın, kupa 2'nin son 16 turundaki rakibi Sparta Prag oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 tarihinde oynanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Taraflar rövanş mücadelesinde ise 22 Şubat'ta karşılaşacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Okan Buruk, öğrencilerinden tüm kulvarlarda şampiyonluk istedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Ayrıca deneyimli çalıştıırcı, yönetimden devre arasında önemli takviyeler yapmasını talep etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Buruk, Angelino'nun yerine farklı bir ismin dahil edilmesini istedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Bekleneni veremeyen İspanyol futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Bonservisi Red Bull Leipzig'de olan Angelino ile Marsilya ve Torino'nun yakından ilgilendiği biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Aslan, sol bek sorununu yine İspanyol bir futbolcuyla çözmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'da gündemindeki ismin Juan Miranda olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Sarı-kırmızılı ekip 24 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Cimbom, Real Betis forması giyen futbolcuyu kadrosuna katmak ve 3 kulvarda da yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Miranda, Barcelona'nın altyapısında yetişen bir oyuncu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

3 yıldır Betis formasıyını giyen sol bek, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

İspanyol oyuncu bu sezon 16 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Bu mücadelelerde ise toplam 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...

Miranda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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