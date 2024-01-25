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GALATASARAY HABERİ - Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, adının karıştığı bahis soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan yıldız futbolcu, soruşturma sonrasında yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 18:30
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..."

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'da ayrılığı en çok konuşulan isimlerden biri de Nicolo Zaniolo olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..."

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Roma'dan transfer edilen İtalyan yıldız, sezon başında 5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya kiralandı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..."

Yapılan anlaşmada oyuncunun 1.375 milyon Euro şartlı bonusu da yer alıyor. Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon Euro. Ayrıca Zaniolo'nun bonservisinin alınması halinde de 15.5 milyon Euro şartlara bağlı bonuslar bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..."

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..."

Sezon başında İngiliz ekibine transfer olan Zaniolo'nun adı İtalya'daki bir bahis soruşturmasına karıştı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..."

24 yaşındaki futbolcu, soruşturma sonrasında yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..."

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Zaniolo'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..."

"KABUS GİBİYDİ"

"Soruşturma hakkında bir şey söyleyemem. Bir şey yapmadan böyle bir olayın içine çekilmek çok kötü. Polislerin milli takım kampına geldiği zaman neler hissettiğimi biliyor musunuz? Kabus gibiydi. Korktum mu? Hayır. Çünkü ne yaptığımı daha doğrusu ne yapmadığımı biliyordum."

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..."

"ASLA FUTBOL MAÇLARINA BAHİS OYNAMADIM"

"Açık konuşmak gerekirse asla futbol maçlarına bahis oynamadım ancak yine de bir hata yaptım. Bunu inkar etmiyorum. Sadece Blackjack (21) oynadım. Hata yaptım ama oynadığım platformun yasa dışı olduğunu bilmiyordum."

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..."

"SAÇMA BİR ŞEY YAPSAK HERKES ÖĞRENİYOR"

"Bir restoran ya da kulübe gittiğimizde tüm gözler üzerimizde oluyor. Belki de orada videolarımızı çeken kişiler var. Saçma bir şey yapsak saniyeler içinde herkes öğreniyor. Bu yüzden her zaman dışarı çıkamayız. Sadece evde tabletimizle ya da cep telefonumuzla oturuyor ve zaman geçirmek için oyun oynuyoruz. Hepsi bu. Belki akıllıca gelmeyebilir ama gerçek bu."

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..."

"SAHİP OLDUĞUMUZ HER ŞEYİ HAK ETTİK"

"Birçoğumuz daha çocukken evden ayrıldık. Çocukluğumda ailelerinden ayrıldığı için ağlayan takım arkadaşlarım oldu. Şanslıyız ancak sahip olduğumuz her şeyi hak ettik.
Bakın, Herkes Serie A'da oynayamaz. Kariyerlerimiz çok uzun değil ve ciddi bir sakatlık her şeyi bitirebilir. Bunu birçok kişi yaşadı."

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