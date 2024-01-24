Carlos Soler harekatı

Üç kulvarda birden yoluna devam eden Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştırdı. Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarıyı hedefleyen sarı-kırmızılı takımda öncelik orta sahada... Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın sakatlığı devam ederken kurmaylar, transferde rotayı Fransa'ya çevirdi. Cimbom, Paris Saint Germain forması giyen Carlos Soler'ı transfer etmek istiyor. Satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde... Fransız basını da Galatasaray'ın PSG ile görüşmelere başladığını duyurdu.

LUIS CAMPOS KARAR VERECEK

Ayrıca haberde Fransız ekibinin futbol danışmanı Luis Campos'un iyi bir teklif gelmediği sürece bu transfer sıcak bakmadığı da ifade edildi. Soler bu sezon PSG formasını 17 kez giydi. Birçok mevkide oynayabilen 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Asıl pozisyonu merkez orta saha olan Soler, sağ bek ve sol bekte de forma şansı buldu. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol yıldızın, Transfermarkt değeri ise 20 milyon euro... Galatasaray'ın kısa süre içinde Soler'i kadrosuna katması bekleniyor.

BURUK ONAYLADI

Carlos Soler, birçok mevkide oynayabilen çok yönlü bir oyuncu... Sol bek, sağ bek, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. İspanyol oyuncunun çok yönlü oyun tarzıyla teknik direktör Okan Buruk'tan da onay aldığı belirtiliyor.