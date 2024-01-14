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Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İki ekip de mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 17:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 17:10
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Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kayserispor maçı 15 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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