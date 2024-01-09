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Sivasspor - Galatasaray maçı canlı | Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka heyecanla bekleniyor. Galatasaray'da Icardi, Cedric Bakambu, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira ve Barış Alper Yılmaz maçta süre alamayacak. Davinson Sanchez'in durumu ise maç günü belli olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 15:50
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Sivasspor - Galatasaray maçı canlı | Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Sivasspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Galatasaray maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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