Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi

Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Sarı-kırmızılılarda transferi artık 'zorunlu' hale gelen sol bek pozisyonu için bir süredir gündemde olan yıldız isimden haber geldi. Okan Buruk'un ısrarla istediği oyuncu için Fransızlar son gelişmeyi duyurdu. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 14:32 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 14:50
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MEHMET CEM ÇAKIR
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi

Başkan Vekili Erden Timur'un transferdeki önceliği olan sol bek konusu için her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi

Sarı-kırmızılıların sezon başında kiraladığı Angelino beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi

Galatasaray'da bir diğer sol bek Kazımcan Karataş ise vasatı aşamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi

Teknik Okan Buruk ise bu bölgede bir süredir Barış Alper Yılmaz'a görev veriyor.


GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi

Buruk bu noktada Erden Timur'dan ilk olarak sol bek takviyesi istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi

Finansal açıdan da yüksek maliyet altına girmek isteyen yönetimin ilk sırasında yer alan isimden kötü haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi

Sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, bu mevkiye takviye yapmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi

CİMBOM'UN VAZGEÇİLMEZİNDEN KÖTÜ HABER

fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre Galatasaray'ın listesinde yer alan Vanderlan için Rennes devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi

Fransız ekibi Brezilyalı yıldız için kulübü Palmeiras ile 4 milyon Euro'ya anlaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi

Galatasaray Vanderlan için maksimum 2 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi

Timur'un bu gelişme sonrası yeni sol bek arayışlarına başladığı öğrenildi.

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