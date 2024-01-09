GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un liste başıydı! Fransa'dan haber geldi
Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Sarı-kırmızılılarda transferi artık 'zorunlu' hale gelen sol bek pozisyonu için bir süredir gündemde olan yıldız isimden haber geldi. Okan Buruk'un ısrarla istediği oyuncu için Fransızlar son gelişmeyi duyurdu. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 14:32 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 14:50
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Sarı-kırmızılıların sezon başında kiraladığı Angelino beklentilerin altında kaldı.
Galatasaray'da bir diğer sol bek Kazımcan Karataş ise vasatı aşamadı.
Teknik Okan Buruk ise bu bölgede bir süredir Barış Alper Yılmaz'a görev veriyor.
Buruk bu noktada Erden Timur'dan ilk olarak sol bek takviyesi istedi.
Finansal açıdan da yüksek maliyet altına girmek isteyen yönetimin ilk sırasında yer alan isimden kötü haber geldi.
Sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, bu mevkiye takviye yapmayı planlıyor.
CİMBOM'UN VAZGEÇİLMEZİNDEN KÖTÜ HABER
fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre Galatasaray'ın listesinde yer alan Vanderlan için Rennes devreye girdi.
Fransız ekibi Brezilyalı yıldız için kulübü Palmeiras ile 4 milyon Euro'ya anlaştı.
Galatasaray Vanderlan için maksimum 2 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı.
Timur'un bu gelişme sonrası yeni sol bek arayışlarına başladığı öğrenildi.
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