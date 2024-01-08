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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman? Ertelenen derbi tarihi belli oldu mu?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen ancak maç günü iptal olan Süper Kupa Finali ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Özellikle maçın yeni tarih ve yeri merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman oynanacak? Derbi yeni tarih belli mi?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 17:30
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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman? Ertelenen derbi tarihi belli oldu mu?

DERBİ HANGİ GÜNE ERTELENDİ? | 29 Aralık'ta oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesiyle yeni tarih merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futboseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman oynanacak? Derbi yeni tarih belli mi?

DERBİ NE ZAMAN OYNANACAK?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan Riyad'da oynanması beklenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa derbi maçı iptal edildi. Mevcut durumda TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan ortak açıklamaya göre, Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi. Ancak açıklamada net bir tarih belirtilmedi.

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