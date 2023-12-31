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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Angelino'nun yerine 2 aday!

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer döneminde yapılacak takviyelere çevrildi. Galatasaray'da ilk olarak Angelino'nun takımdan ayrılması beklenirken sol bek için gündemde 2 futbolcu var. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Angelino'nun yerine 2aday!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, devre arası tranfser döneminde kanayan yarası sol bek mevkisini çözüme kavuşturmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Angelino'nun yerine 2aday!

Sarı kırmızılılar, sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'den büyük umutlarla transfer edilen ve hem taraftarı hem de teknik ekibi büyük hayal kırıklığına uğratan Angelino ile devre arasında yolları ayırmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Angelino'nun yerine 2aday!

İspanyol oyuncunun yerine sol bek araştıran Galatasaray yönetimi, listesine önemli futbolcuları almış durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Angelino'nun yerine 2aday!

Sezon başından bu yana vasatı aşamayan Angelino'yu 20 maça bağlı satın alma opsiyonu nedeniyle kadro dışı bırakan Galatasaray, sol bek pozisyonunda nokta transfer yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Angelino'nun yerine 2aday!

İşte Galatasaray'ın listesindeki o futbolcular:

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Angelino'nun yerine 2aday!

Sabah'ta yer alan haberde sarı kırmızılılar, bonservisi Arsenal'de olan Portekizli yıldız futbolcu Nuno Tavares için geçtiğimiz hafta nabız yoklamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Angelino'nun yerine 2aday!

Cimbom öte yandan, Leonardo Lelo ve Bradley Locko ile de ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Angelino'nun yerine 2aday!

23 yaşındaki futbolcu Leo, Portekiz'in Casa Pia takımında forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Angelino'nun yerine 2aday!

Genç futbolcu Galatasaray'a scout ekibi tarafından önerilirken, teknik direktör Okan Buruk'un genç oyuncu üzerinde değerlendirme yaptığı öğrenildi.

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