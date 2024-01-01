İlk hedef Gronbaek

Galatasaray, orta sahasına takviye için düğmeye bastı. Sezon başı transfer edilen Tanguy Ndombele beklentileri karşılayamadı. Mali açıdan kulübü zorlayacak bir durum oluşmazsa yollar ayrılacak. Aksi halde sezon sonuna kadar takımda tutulacak. Bu bölgedeki Sergio Oliveira da operasyon geçirdiği için 3 ay formasından uzak kalacak. Kontratı donacak. Önerilen Renato Sanchez reddedildi.

GOL ATAR, ASİST DE YAPAR

Aslan'ın bu bölge için ilk sırasında Bodo Glimt forması giyen Albert Gronbaek var. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 46 karşılaşmada forma giydi. 16 defa fileleri havalandırdı. 10 asist yaptı. Gronbaek'in kulübüyle 2027'ye kadar kontratı var. Bonservis bedeli 8.5 milyon euro. Diğer aday PSG'den Carlos Soler. Onun da bonservisi 2027 yılında bitiyor. Kiralık formülü gündemde.