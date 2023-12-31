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Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı!

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in dev kulüplerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, üç takımın kadrosuna katmak istediği yıldız ismi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 18:44
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MERT KILIÇ
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı!

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalar hızlandı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı!

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yapacağı takviyeler merak konusu oldu.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı!

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, ilk 18 hafta itibarıyla topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı!

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 44 puanla ve averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı!

Zirve yarışından uzak kalan Trabzonspor ise 30 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı!

Üç kulüp de kış transfer dönemi için arayışlarını hızlandırırken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı!

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZONSPOR ELNENY'Yİ İSTİYOR

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un Arsenal forması giyen Mohamed Elneny'yi istediğini belirtti.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı!

Romano ayrıca tecrübeli oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgisi olduğunu aktardı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı!

Mohamed Elneny, 2019/2020 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş formasını giymişti.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı!

Elneny bu sezon Arsenal formasıyla 4 maça çıktı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı!

Sadece 72 dakika süre alabilen Mısırlı futbolcu, skor katkısı üretemedi.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı!

31 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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