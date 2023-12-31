Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev transfer savaşı!
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in dev kulüplerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, üç takımın kadrosuna katmak istediği yıldız ismi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 44 puanla ve averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor.
Zirve yarışından uzak kalan Trabzonspor ise 30 puanla 3. sırada yer alıyor.
Üç kulüp de kış transfer dönemi için arayışlarını hızlandırırken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZONSPOR ELNENY'Yİ İSTİYOR
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un Arsenal forması giyen Mohamed Elneny'yi istediğini belirtti.
Romano ayrıca tecrübeli oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgisi olduğunu aktardı.
Mohamed Elneny, 2019/2020 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş formasını giymişti.
Elneny bu sezon Arsenal formasıyla 4 maça çıktı.
Sadece 72 dakika süre alabilen Mısırlı futbolcu, skor katkısı üretemedi.
31 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Mohamed Elneny'nin güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.
DİĞER