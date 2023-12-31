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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon başında Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo için çarpıcı bir haber kaleme alındı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 16:44
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki yıldızı, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile Premier Lig ekibine göndermişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

Cimbom'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır"

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

"Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır"

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

"Ayrıca, Aston Villa FC'ye futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının yüzde 10'u şirketimize ödenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

Ancak Zaniolo için işler şu ana kadar istediği gibi gitmedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

Aston Villa'da bu sezon 21 maça çıkan yıldız isim yalnızca 2 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

İtalyan futbolcunun düşük performansı sonrası geleceğiyle ilgili flaş bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

Çizme basını Aston Villa'nın, Zaniolo hakkındaki düşüncelerini ve kariyerine dair sıcak gelişmeyi paylaştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Footballitalia'dan aktardığı habere göre, Aston Villa bu sezon Premier Lig'de çok iyi bir performans sergilese de Nicolo Zaniolo'nun takım içinde iyice gözden düştüğü belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

Aston Villa'nın, Premier Lig'in 20. haftasında Burnley'i 3-2 mağlup ettiğine dikkat çekilirken, İtalya'nın kanat oyuncusunun karşılaşmada hiç süre almadığı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

Zaniolo'nun artık ilk 11'deki yerini kaybettiği ve şu ana kadar hiçbir maçta 90 dakikayı tamamlayamadığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

24 yaşındaki yıldız hakkında ekim ayında çıkan olumsuz haberlerin performansını etkilemiş olabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

Bu durum sonrası Zaniolo'nun, Aston Villa'daki geleceğinin belirsizliğini koruduğu ve İngiliz ekibinin satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağının tartışıldığı kaydedildi.

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