TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay

"Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır"

"Ayrıca, Aston Villa FC'ye futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının yüzde 10'u şirketimize ödenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.