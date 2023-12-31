TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon başında Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo için çarpıcı bir haber kaleme alındı. (GS transfer haberleri)
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"Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır"
"Ayrıca, Aston Villa FC'ye futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının yüzde 10'u şirketimize ödenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.
Ancak Zaniolo için işler şu ana kadar istediği gibi gitmedi.
Aston Villa'da bu sezon 21 maça çıkan yıldız isim yalnızca 2 gol attı.
İtalyan futbolcunun düşük performansı sonrası geleceğiyle ilgili flaş bir haber geldi.
Çizme basını Aston Villa'nın, Zaniolo hakkındaki düşüncelerini ve kariyerine dair sıcak gelişmeyi paylaştı.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Footballitalia'dan aktardığı habere göre, Aston Villa bu sezon Premier Lig'de çok iyi bir performans sergilese de Nicolo Zaniolo'nun takım içinde iyice gözden düştüğü belirtildi.
Aston Villa'nın, Premier Lig'in 20. haftasında Burnley'i 3-2 mağlup ettiğine dikkat çekilirken, İtalya'nın kanat oyuncusunun karşılaşmada hiç süre almadığı vurgulandı.
Zaniolo'nun artık ilk 11'deki yerini kaybettiği ve şu ana kadar hiçbir maçta 90 dakikayı tamamlayamadığı ifade edildi.
24 yaşındaki yıldız hakkında ekim ayında çıkan olumsuz haberlerin performansını etkilemiş olabileceği aktarıldı.
Bu durum sonrası Zaniolo'nun, Aston Villa'daki geleceğinin belirsizliğini koruduğu ve İngiliz ekibinin satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağının tartışıldığı kaydedildi.
Zaniolo'nun kariyer planlamasına dair önümüzdeki maçların belirleyici olması bekleniyor.
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