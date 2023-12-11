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Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Sözün bittiği yer...

Galatasaray Kulübü, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla sonrası bir açıklama yayınlayarak saldırıyı kınadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 00:55
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Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Sözün bittiği yer...

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, 'Sözün bittiği yer' başlığı kullanıldı ve Süper Lig kulüplerine çağrı yapıldı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama;

"MKE Ankaragücü - Ç. Rizespor maçının hemen sonrasında yaşanan olaylardan dolayı tarif edilemez bir üzüntü içerisindeyiz. Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın sorumlularını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu gece, Türk futbolunun tüm paydaşları için yaptıklarını gözden geçirme ve düşünme vaktidir. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, he- pimiz bugünden tezi yok bir araya gelmeli ve bir parçası olduğumuz sorunları çözmek için hareket etmeliyiz.

Bu amaçla, geçmişte yaptığımız itidal çağrısını tekrar ediyor ve Kulüpler Birliği'nin 13 Aralık 2023 Çarşamba günü bu konuyu çözmek adına, tek gündem maddesiyle toplanmasını talep ediyoruz.

Tüm futbol camiasına hatırlatmak isteriz ki; alınan hiçbir galibiyet ya da kazanılan hiçbir şampiyonluk, yaşanan en ufak acıdan daha kıymetli değildir."

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