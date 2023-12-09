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Fenerbahçe'ye yok Galatasaray'a VAR
Galatasaray'ın Adana Demir maçına penaltı tartışması damga vurdu. 45'te Yusuf Sarı'nın ortasında top Nelsson'dan döndü. Abdulkadir Bitigen devam ettirdi. Ardından VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Bitigen, Danimarkalı stoperin topa kolla müdahale ettiğini tespit etti ve penaltı verdi. Sarı kırmızılı oyuncular ve tribünler hakem Bitigen'e tepki gösterdi. Sosyal medyada; F.Bahçe'nin K.Gümrük maçında Samet Akaydin'in eline çarpan topta penaltı kararı verilmemesi gündeme geldi ve büyük tartışma yaşandı. Bitigen'in Muslera ve Tete'ye gösterdiği sarı kartlar da eleştiri topladı. Tete'nin bir müdahalesi yoktu. Muslera da kaptan olarak hakemle konuşmak istedi.
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