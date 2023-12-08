TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi
Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişemeler yaşanıyor. Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu. İşte yapılan resmi açıklama... | GS SPOR HABERLERİ
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Detayları tam olarak açıklanmayan sözleşmede, kiralama opsiyonu altında 1,375 milyon Euro bonus ile satın alma opsiyonu için 15,5 milyon Euro'luk da bonus maddeleri konmuştu.
Galatasaray, Zaniolo'nun başka bir kulübe transfer olması durumunda yüzde 10 kar payı alma konusunda da Aston Villa ile anlaşma sağlamıştı.
BAHİS OLAYLARI ETKİLEDİ
Yasa dışı bahis oynadığı yönünde iddialar yüzünden ifadesi alınan Zaniolo, İngiltere'de beklentilerin altında kaldı.
Aston Villa'da bu sezon 17 maçta görev alan Zaniolo gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Radyospor'da yer alan habere göre, Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo'nun geleceği belli oldu.
Metin Öztürk, sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun devre arasında geri dönme ihtimaliyle ilgili konuştu.
"Zaniolo bizim futbolcumuz. Buna Okan Buruk ve Erden Timur önümüze getirsin de ne yapacağımıza öyle bakalım.
Okan hocanın ihtiyacı var mı? Erden Timur'un fikri ne? Önce onların fikirlerini dinleyelim.
Her futbolcuyla ilgili bu durum. Erden Timur müthiş götürüyor.
O varken bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Erden Timur'un kulüp için ne kadar faydalı olduğunu biliyorum.
13. sırada olan bir takım geçen sene şampiyon oldu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde gidiyor.
Öncelikli olarak başkan sorumlu. Öncelikli alkış ona Sonra da Erden Timur'a..." ifadelerini kullandı.
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