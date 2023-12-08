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TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişemeler yaşanıyor. Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu. İşte yapılan resmi açıklama... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 16:32
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TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'ı hareketli bir dönem bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Tete'nin performansından memnun olmayan Galatasaray yönetimi rotayı Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Yaz transfer döneminde Aston Villa'ya 5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında gönderilen İtalyan oyuncunun kontratına şarta bağlı olarak 22,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da eklenmişti.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Detayları tam olarak açıklanmayan sözleşmede, kiralama opsiyonu altında 1,375 milyon Euro bonus ile satın alma opsiyonu için 15,5 milyon Euro'luk da bonus maddeleri konmuştu.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Galatasaray, Zaniolo'nun başka bir kulübe transfer olması durumunda yüzde 10 kar payı alma konusunda da Aston Villa ile anlaşma sağlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

BAHİS OLAYLARI ETKİLEDİ

Yasa dışı bahis oynadığı yönünde iddialar yüzünden ifadesi alınan Zaniolo, İngiltere'de beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Aston Villa'da bu sezon 17 maçta görev alan Zaniolo gol ve asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Radyospor'da yer alan habere göre, Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo'nun geleceği belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Metin Öztürk, sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun devre arasında geri dönme ihtimaliyle ilgili konuştu.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

"Zaniolo bizim futbolcumuz. Buna Okan Buruk ve Erden Timur önümüze getirsin de ne yapacağımıza öyle bakalım.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Okan hocanın ihtiyacı var mı? Erden Timur'un fikri ne? Önce onların fikirlerini dinleyelim.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Her futbolcuyla ilgili bu durum. Erden Timur müthiş götürüyor.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

O varken bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Erden Timur'un kulüp için ne kadar faydalı olduğunu biliyorum.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

13. sırada olan bir takım geçen sene şampiyon oldu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde gidiyor.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Öncelikli olarak başkan sorumlu. Öncelikli alkış ona Sonra da Erden Timur'a..." ifadelerini kullandı.

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