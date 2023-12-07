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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'da düşüş sürüyor!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçını oynayacağı Kopenhag, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 11:45
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'da düşüş sürüyor!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, son haftalarda üst üste aldığı kötü sonuçlarla dikkati çekiyor.

Devler Ligi'nin gruplardaki son haftasında 12 Aralık Salı günü sarı-kırmızılı takımı ağırlayacak Kopenhag'da düşüş devam ediyor.

Danimarka Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Silkeborg'a 2-0 mağlup olan Kopenhag, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı.

Son galibiyetini 8 Kasım'da Manchester United'ı 4-3 yenerek elde eden Danimarka temsilcisi, o tarihten bu yana Brondby ve Bayern Münih ile golsüz berabere kalırken, Viborg, Aarhus ve Silkeborg'a yenildi.

Kopenhag, Danimarka Kupası çeyrek final rövanşında 9 Aralık Cumartesi günü Silkeborg, 12 Aralık'ta da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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