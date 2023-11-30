TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Manchester United'ı konuk etti.
Sarı kırmızılı temsilcimiz müsabakadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Böylelikle Okan Buruk'un öğrencileri gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Manchester United'ı konuk etti.
Sarı kırmızılı temsilcimiz müsabakadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Böylelikle Okan Buruk'un öğrencileri gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.
Öte yandan çekişmeli mücadele Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı.
Birçok futbolseverin gözü Galatasaray ile ManU arasında oynanan kritik maça çevrilmişti.
Futbolseverlerin yanı sıra birçok Avrupa kulübünün yetkisi de Galatasaray - Manchester United müsabakasını takip etti.
Hatta Avrupa'nın dev takımlarından birinin scout şefinin sarı kırmızılıların yıldızını takip ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İngiliz basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Express.co'dan aktardığı habere göre, Arsenal Sportif Direktörü Edu Gaspar, transfer radarında olduğu söylenen Galatasaraylı bir oyuncuyu Manchester United maçında dikkatle inceledi.
Bu futbolcunun ise Sacha Boey olduğu kaydedildi.
Haberde ayrıca Sacha Boey'un, Premier Lig'in güçlü silahlarından oluşan bir takıma karşı mücadele etmek için gereken kapasiteye sahip olduğunu kanıtladığı yazıldı.
23 yaşındaki oyuncunun özellikle Alejandro Garnacho'ya karşı zorlu bir sınav verdiği ifade edildi.
Fransız futbolcunun ilk devrede biraz bocalayıp sarı kart görse de hücuma çıkma fırsatı verildiğinde neler yapabileceğini tam olarak gösterdiğine dikkat çekildi.
Hakim Ziyech ile sağ kanatta iyi bir uyum sağladığı vurgulanan Boey'un, Faslı yıldızla birlikte Erik ten Hag'ın takımına her türlü sorunu yaşattığı aktarıldı.
Sacha Boey'un İngiliz devi karşısında gösterdiği başarılı performansla ocak ayı için Arsenal'e mesaj gönderdiği bildirildi.
Arsenal'in ise Ben White ve Takehiro Tomiyasu gibi iki sağlam sağ bek seçeneği olsa da her iki oyuncunun as mevkilerinin stoper olmasından dolayı o bölgeye takviye yapılacağı belirtildi.