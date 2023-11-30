Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sahasında Manchester United'ı ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi bu müsabakada, ünlü sportif direktör tarafından takip edildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 14:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

Öte yandan çekişmeli mücadele Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

Birçok futbolseverin gözü Galatasaray ile ManU arasında oynanan kritik maça çevrilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

Futbolseverlerin yanı sıra birçok Avrupa kulübünün yetkisi de Galatasaray - Manchester United müsabakasını takip etti.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

Hatta Avrupa'nın dev takımlarından birinin scout şefinin sarı kırmızılıların yıldızını takip ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İngiliz basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Express.co'dan aktardığı habere göre, Arsenal Sportif Direktörü Edu Gaspar, transfer radarında olduğu söylenen Galatasaraylı bir oyuncuyu Manchester United maçında dikkatle inceledi.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

Bu futbolcunun ise Sacha Boey olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

Haberde ayrıca Sacha Boey'un, Premier Lig'in güçlü silahlarından oluşan bir takıma karşı mücadele etmek için gereken kapasiteye sahip olduğunu kanıtladığı yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

23 yaşındaki oyuncunun özellikle Alejandro Garnacho'ya karşı zorlu bir sınav verdiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

Fransız futbolcunun ilk devrede biraz bocalayıp sarı kart görse de hücuma çıkma fırsatı verildiğinde neler yapabileceğini tam olarak gösterdiğine dikkat çekildi.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

Hakim Ziyech ile sağ kanatta iyi bir uyum sağladığı vurgulanan Boey'un, Faslı yıldızla birlikte Erik ten Hag'ın takımına her türlü sorunu yaşattığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

Sacha Boey'un İngiliz devi karşısında gösterdiği başarılı performansla ocak ayı için Arsenal'e mesaj gönderdiği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United maçında Galatasaraylı yıldızı izlediler!

Arsenal'in ise Ben White ve Takehiro Tomiyasu gibi iki sağlam sağ bek seçeneği olsa da her iki oyuncunun as mevkilerinin stoper olmasından dolayı o bölgeye takviye yapılacağı belirtildi.

DİĞER
Euro 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Euro 2024 kura çekimi hangi kanalda, Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler?
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
F.Bahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango!
Tottenham'dan karar! Hojbjerg ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tottenham'dan karar! Hojbjerg ve G.Saray...
Cimbom yeni Zaha'sını buldu!
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (30 Kasım 2023)
Silivri'de sular ne zaman gelecek? (30 Kasım 2023)
Kartal'da sular ne zaman gelecek? (30 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den ses getirecek transfer! F.Bahçe'den ses getirecek transfer! 14:15
G.Saraylı yıldız mercek altında! Ünlü direktör izledi G.Saraylı yıldız mercek altında! Ünlü direktör izledi 14:07
Abdullah Avcı'dan Orsic açıklaması! Abdullah Avcı'dan Orsic açıklaması! 13:00
Fırtına'nın Kayserispor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Kayserispor mesaisi sürüyor! 13:07
Tottenham'dan karar! Hojbjerg ve G.Saray... Tottenham'dan karar! Hojbjerg ve G.Saray... 13:10
"En iyi sonucu almak istiyoruz" "En iyi sonucu almak istiyoruz" 13:31
Daha Eski
Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Taraftarlardan şok Fred tepkisi! 11:35
Trabzonsporlu Fountas şampiyonluk istiyor Trabzonsporlu Fountas şampiyonluk istiyor 11:36
Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..." Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..." 11:47
Tekvando GP Finali'ne İngiltere ev sahipliği yapacak! Tekvando GP Finali'ne İngiltere ev sahipliği yapacak! 12:01
İşte ülke puanında son durum! İşte ülke puanında son durum! 12:21
G.Saraylı yıldızlar 'haftanın en iyisi' adayı gösterildi! G.Saraylı yıldızlar 'haftanın en iyisi' adayı gösterildi! 12:24